Globo corta 95% das cenas de ator acusado de pedofilia em novela

Ator foi condenado em 2023 - Foto: Reprodução| Redes sociais

Em reprise da novela Terra Nostra (1999), aTV Globo cortou cerca de 95% das cenas em que o ator José Dumont aparecia. O ator foi condenado em 2023 por ter acesso a conteúdo sexual infantil.

Segundo informações da coluna F5, a emissora removeu todas as interações de Dumont, deixando apenas uma cena em que é revelado que o personagem tem importância para a trama. Essa sequência foi exibida nesta semana.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na história, Dumont interpreta Batista, dono de um comércio e funcionário de Gumercindo (Antônio Fagundes). A participação do ator era recorrente nos capítulos originais exibidos em 1999.

É importante lembrar que, na época da exibição original, Dumont e Benedito Ruy Barbosa, autor da trama, tiveram desentendimentos por conta da forma de atuação do ator, que costumava introduzir muitos improvisos em cena.

Condenação por pornografia infantil

José Dumont foi preso em 2022 por armazenar fotos e vídeos de sexo com crianças e adolescentes, além de manter um relacionamento amoroso com um menor de idade. Em 2023, o ator foi condenado a cumprir um ano de prisão em regime aberto.

Na ocasião, a Polícia Civil do Rio de Janeiro revelou que Dumont possuía cerca de 240 arquivos de pornografia envolvendo menores de idade. Entre o material, havia imagens íntimas de um adolescente registradas pelo próprio ator em seu celular.

Dumont chegou a alegar que os arquivos estavam relacionados ao seu trabalho como ator, mas a justificativa foi descartada pelas autoridades.