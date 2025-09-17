PEDIDO ESPECIAL
Último pedido de Silvio Santos antes da morte vem à tona
O apresentador escreveu uma carta com o pedido
Por Franciely Gomes
Silvio Santos deixou um último pedido antes de morrer. O apresentador, que faleceu em agosto de 2024, aos 93 anos, escreveu uma carta à mão para o também comunicador Ratinho, com um apelo para complementar o programa dele.
No bilhete, datado em junho de 2024, Silvio alega que conheceu um rapaz chamado Zeca Fonseca, que é ator e confeiteiro. Ele explica que o rapaz gostaria de ter uma chance de interpretar um personagem na atração de Ratinho, reforçando que ele deveria abrir este espaço para seu amigo.
“Meu amigo Ratinho, o Zeca Fonseca diz que tem um personagem (o Garçom Maluco) que seria bom para o seu programa. Se você puder, faça uma experiência com ele. Abraço do admirador e fã, Silvio Santos”, escreveu Silvio na carta, exposta pelo colunista Vladimir Alves, no programa A Tarde é Sua, da Band.
Amizade de Zeca e Silvio
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Zeca Fonseca contou detalhes sobre sua amizade com o fundador do SBT. Ele explicou que conheceu Silvio no salão do cabeleireiro Jassa, em São Paulo, onde vendia doces artesanais.
“Eu vendia doces na rua quando conheci o Silvio. Depois, ele me chamou para levar sobremesas na casa dele e descobriu que eu também era ator. Ele me colocou na novela As Aventuras de Poliana, como garçom, e disse que eu tinha talento”, disse ele.
O rapaz ainda revelou que entregou a carta pessoalmente a Ratinho, mas nunca obteve resposta. “Foi na casa dele que ele escreveu o bilhete para o Ratinho, pedindo essa chance pro meu personagem Garçom Maluco. Entreguei a carta pessoalmente ao Ratinho no salão do Jassa. Ele disse que ia ler com carinho, mas nunca me respondeu”, completou.
