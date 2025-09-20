TELEVISÃO
Galã de A Viagem está com 60 anos e enfrenta luta ao lado da esposa
Trama está sendo reprisada na programação da Globo
Por Luiz Almeida
Quem acompanhou a novela A Viagem em 1994 certamente lembra de Tonho, personagem vivido por Jorge Pontual. Na trama reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, ele se envolve com Andrezza (Thaís de Campos), durante a crise no casamento dela com Raul (Miguel Falabella).
Longe das novelas há alguns anos, o ator de 60 anos segue inspirando em outra área: a de palestrante sobre saúde, alimentação e bem-estar.
Em entrevista ao jornal O Globo, ele contou que gostaria de voltar à TV, mas que também tem se realizado ao ajudar pessoas por meio de suas palestras. “É gratificante quando as pessoas contam que me ouviram falar e que eu mudei a vida delas”, destacou.
Carreira na TV
Jorge Pontual começou a carreira nos anos 1980 e passou por diversas emissoras. Além de A Viagem, fez novelas como O Dono do Mundo (1991), Perdidos de Amor (1996), Estrela de Fogo (1998) e O Direito de Nascer (2001). No SBT, participou da terceira edição da Casa dos Artistas em 2002.
Na Record, teve papéis de destaque em Prova de Amor (2005), Caminhos do Coração (2007), Os Mutantes (2008), Os Dez Mandamentos (2015), O Rico e Lázaro (2017) e Gênesis (2021), seu trabalho mais recente na TV.
Vida pessoal e novos projetos
Casado com a criadora de conteúdo Marcelle Lacerda, Jorge também divide com ela projetos ligados à saúde. Marcelle compartilha nas redes sua rotina após enfrentar um câncer, atualmente em remissão. A experiência inspirou o casal a criar palestras conjuntas e até planejar um podcast sobre saúde.
“Ela passou por um câncer muito forte, com metástase, em plena pandemia. Foram dois anos de quimioterapia, mas hoje ela está bem e quer ajudar outras mulheres. Juntos, levamos essa mensagem em empresas e grupos de apoio”, contou o ator.
