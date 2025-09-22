EITA!
Vale Tudo: Heleninha toma atitude extrema ao descobrir sobre Leonardo
Revelação de segredo guardado por 13 anos transforma a vida da personagem em pesadelo
Por Beatriz Santos
A novela Vale Tudo, na releitura para os 60 anos da TV Globo, traz uma reviravolta na trama de Heleninha (Paolla Oliveira). A personagem descobre que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), que acreditava morto há 13 anos, está vivo, após sua mãe Odete Roitman (Debora Bloch) tê-lo escondido.
A revelação leva Heleninha a um colapso emocional e a coloca entre as principais suspeitas de um assassinato.
Leia Também:
Como será a reação dela?
A descoberta ocorre quando Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de Leonardo, é baleada por Odete Roitman (Debora Bloch) e consegue enviar a localização do irmão para Heleninha. Ao se deparar com Leonardo, que vive recluso e com sequelas graves do acidente, Heleninha entra em estado de choque.
A dor da traição e a culpa por ter acreditado na morte do irmão a fazem desaparecer por dois dias, vagando transtornada pelas ruas.
Quem vai ajudar a pintora?
Ao reaparecer, Heleninha busca refúgio e acolhimento com Celina (Malu Galli) e Eugênio (Luis Salem), que se tornam seu porto seguro. Contudo, a situação se complica quando ela decide confrontar sua mãe, aparecendo no hotel de Odete pouco antes da vilã ser assassinada.
A polícia encontra suas digitais na arma do crime, transformando Heleninha de vítima de uma mentira cruel em uma das principais suspeitas do assassinato.
Repercussão familiar
Leonardo é levado para a mansão de Celina, onde a família assiste ao vídeo gravado por Ana Clara em que Nise (Teca Pereira) revela como a tragédia aconteceu e como Odete rejeitou o filho desde que soube que ele nunca se recuperaria totalmente.
A revelação provoca devastação emocional em Heleninha, gravando cenas completamente desnorteada em um mirante do Rio de Janeiro, consolidando o impacto dramático da trama.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes