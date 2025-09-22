Vale Tudo: Heleninha toma atitude extrema ao descobrir sobre Leonardo

Revelação leva Heleninha a um colapso emocional - Foto: Reprodução | TV Globo

A novela Vale Tudo, na releitura para os 60 anos da TV Globo, traz uma reviravolta na trama de Heleninha (Paolla Oliveira). A personagem descobre que seu irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon), que acreditava morto há 13 anos, está vivo, após sua mãe Odete Roitman (Debora Bloch) tê-lo escondido.

A revelação leva Heleninha a um colapso emocional e a coloca entre as principais suspeitas de um assassinato.

A descoberta ocorre quando Ana Clara (Samantha Jones), cuidadora de Leonardo, é baleada por Odete Roitman (Debora Bloch) e consegue enviar a localização do irmão para Heleninha. Ao se deparar com Leonardo, que vive recluso e com sequelas graves do acidente, Heleninha entra em estado de choque.

A dor da traição e a culpa por ter acreditado na morte do irmão a fazem desaparecer por dois dias, vagando transtornada pelas ruas.

Ao reaparecer, Heleninha busca refúgio e acolhimento com Celina (Malu Galli) e Eugênio (Luis Salem), que se tornam seu porto seguro. Contudo, a situação se complica quando ela decide confrontar sua mãe, aparecendo no hotel de Odete pouco antes da vilã ser assassinada.

A polícia encontra suas digitais na arma do crime, transformando Heleninha de vítima de uma mentira cruel em uma das principais suspeitas do assassinato.

Repercussão familiar

Leonardo é levado para a mansão de Celina, onde a família assiste ao vídeo gravado por Ana Clara em que Nise (Teca Pereira) revela como a tragédia aconteceu e como Odete rejeitou o filho desde que soube que ele nunca se recuperaria totalmente.

A revelação provoca devastação emocional em Heleninha, gravando cenas completamente desnorteada em um mirante do Rio de Janeiro, consolidando o impacto dramático da trama.