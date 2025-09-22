VÍDEO: atriz causa pânico ao vivo em jornal da Globo e viraliza na web

Artista Gilda Nomacce surpreendeu jornalistas durante programa - Foto: Reprodução | TV Mirante

Durante o telejornal JMTV, da TV Mirante (afiliada da Globo no Maranhão), uma cena inusitada neste sábado, 20, surpreendeu espectadores e viralizou nas redes sociais. A atriz Gilda Nomacce, convidada para divulgar a Mostra Los Terroríficos, que integra o festival Maranhão na Tela, causou pavor ao reagir de forma inesperada ao vivo.



A artista, protagonista do filme de terror Enterre Seus Mortos, um dos longas em destaque no festival, foi questionada pela apresentadora: “Para quem fica receoso, o que a gente pode esperar de ver um filme assim?”.

“Esperar… Isso que é o fantástico. É um mundo novo. Todas as suas expectativas você não vai conseguir se você não for ao filme porque é uma criação que só assistindo… Não posso dar muito spoiler. É um lugar que eu prefiro deixar essa aridez do que é… Tenho medo desse spoiler”, respondeu Gilda.



Ela continuou: “Vai esperar um grande filme, um filme com grandes atuações e uma fotografia fantástica. Vai esperar que a gente esteja lá sangrando…”, disse, antes de soltar um berro assustador e completar: “O inesperado vai pegar você!”.

Nas redes sociais, o momento dividiu opiniões. Um internauta escreveu no X (antigo Twitter): “A atriz de um filme de terror faz uma atuação relacionada ao filme no final da entrevista, mas as jornalistas pareceram ficar desconfortáveis em vez de só rir e entrar na onda”.

Outro telespectador comentou: “E eu que estava vendo ao vivo isso num salão de beleza? A desconfiança é que ela tinha combinado com a apresentadora, porque foi muito surreal para acreditar que ela fez isso do nada”.

Já um terceiro ironizou: “Sem surpresas. A galera de arte cênicas tem toda essa performance pra anunciar algo, tudo pra engrandecer o ego. Porque na cabeça deles, são todos Lima Duarte que não tiveram seus talentos reconhecidos”.

