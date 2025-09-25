TELENOVELA
Inesperado! Mania de Você garante vaga no Emmy Internacional 2025
Indicação surpreendeu a crítica e o público
Conhecida por ser uma das novelas das nove com menor audiência da TV Globo, Mania de Você (2024) foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela, surpreendendo a crítica nacional. Os indicados foram anunciados na manhã desta quinta-feira,25, e a cerimônia está prevista para 24 de novembro, em Nova York.
A trama é a 16ª novela da emissora a disputar o prêmio internacional. Entre as indicações, a Globo já conquistou sete troféus, sendo o mais recente em 2020, com Órfãos da Terra. Em 2024, o Brasil ficou de fora da premiação pela primeira vez desde 2019.
O autor da novela, João Emanuel Carneiro, concorre pela terceira vez ao Emmy. Ele já havia sido indicado anteriormente com Avenida Brasil (2013) e A Regra do Jogo (2016). Mania de Você também foi lembrada no início do mês pelo Prêmio Produ, considerado o “Emmy da TV latina”.
Outras indicações brasileiras
Além da novela, o Brasil aparece em outras sete categorias do Emmy Internacional. No jornalismo, a Record foi indicada com o Repórter Record Investigação na categoria Assuntos da Atualidade, enquanto o Fantástico concorre em Cobertura Jornalística.
Na área infantil, a HBO Max disputa com a animação Lupi e Baduki. Já a série documental Bora, o Pódio É Nosso (Globoplay) concorre em Programa Factual para Crianças, enquanto Luz (Netflix) foi indicada como Melhor Live-Action Infantil.
Outra produção da HBO Max, Herchcovitch: Exposto, está entre os finalistas de Melhor Programa Artístico. No documentário, o Brasil concorre com O Prazer É Meu, disponível no Globoplay.
A edição de 2025 do Emmy Internacional bateu recorde de países participantes: 26 nações estão representadas em 16 categorias, segundo a Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas.
Homenagem a Roberto Marinho
Outra presença brasileira de destaque será na homenagem ao presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, que receberá o troféu de Personalidade Mundial da Televisão.
O presidente da Academia Internacional, Bruce Paisner, ao anunciar a homenagem, afirmou que Marinho é um pilar do sucesso da Globo e dedicou sua carreira a reforçar o compromisso do grupo com produções de qualidade, responsabilidade social e, acima de tudo, com o jornalismo independente.
Esta será a quarta vez que a Globo recebe a honraria. A primeira ocorreu em 1976, a segunda em 1983 e a terceira em 2014, com Roberto Irineu Marinho.
