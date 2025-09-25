Menu
TELENOVELA

Inesperado! Mania de Você garante vaga no Emmy Internacional 2025

Indicação surpreendeu a crítica e o público

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 15:54 h
Novela foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela
Conhecida por ser uma das novelas das nove com menor audiência da TV Globo, Mania de Você (2024) foi indicada ao Emmy Internacional de Melhor Telenovela, surpreendendo a crítica nacional. Os indicados foram anunciados na manhã desta quinta-feira,25, e a cerimônia está prevista para 24 de novembro, em Nova York.

A trama é a 16ª novela da emissora a disputar o prêmio internacional. Entre as indicações, a Globo já conquistou sete troféus, sendo o mais recente em 2020, com Órfãos da Terra. Em 2024, o Brasil ficou de fora da premiação pela primeira vez desde 2019.

O autor da novela, João Emanuel Carneiro, concorre pela terceira vez ao Emmy. Ele já havia sido indicado anteriormente com Avenida Brasil (2013) e A Regra do Jogo (2016). Mania de Você também foi lembrada no início do mês pelo Prêmio Produ, considerado o “Emmy da TV latina”.

Outras indicações brasileiras

Além da novela, o Brasil aparece em outras sete categorias do Emmy Internacional. No jornalismo, a Record foi indicada com o Repórter Record Investigação na categoria Assuntos da Atualidade, enquanto o Fantástico concorre em Cobertura Jornalística.

Na área infantil, a HBO Max disputa com a animação Lupi e Baduki. Já a série documental Bora, o Pódio É Nosso (Globoplay) concorre em Programa Factual para Crianças, enquanto Luz (Netflix) foi indicada como Melhor Live-Action Infantil.

Outra produção da HBO Max, Herchcovitch: Exposto, está entre os finalistas de Melhor Programa Artístico. No documentário, o Brasil concorre com O Prazer É Meu, disponível no Globoplay.

A edição de 2025 do Emmy Internacional bateu recorde de países participantes: 26 nações estão representadas em 16 categorias, segundo a Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas.

Homenagem a Roberto Marinho

Outra presença brasileira de destaque será na homenagem ao presidente do Grupo Globo, João Roberto Marinho, que receberá o troféu de Personalidade Mundial da Televisão.

O presidente da Academia Internacional, Bruce Paisner, ao anunciar a homenagem, afirmou que Marinho é um pilar do sucesso da Globo e dedicou sua carreira a reforçar o compromisso do grupo com produções de qualidade, responsabilidade social e, acima de tudo, com o jornalismo independente.

Esta será a quarta vez que a Globo recebe a honraria. A primeira ocorreu em 1976, a segunda em 1983 e a terceira em 2014, com Roberto Irineu Marinho.

