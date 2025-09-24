Menu
HOME > TELEVISÃO
SINCERIDADE

Antônio Fagundes detona Regina Duarte e dispara: "Tadinha"

Fagundes chamou Regina de “tadinha”

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/09/2025 - 13:49 h | Atualizada em 24/09/2025 - 14:14
Antônio Fagundes, Regina Duarte e Jair Bolsonaro
Antônio Fagundes, Regina Duarte e Jair Bolsonaro -

Antônio Fagundes comentou sobre o posicionamento político de Regina Duarte. Colegas de profissão, os atores já fizeram par romântico em novelas como ‘Nina’ (1977), ‘Vale Tudo’ (1988) e ‘Por Amor’ (1997).

O ator participou do quadro ‘Desculpa, mas vais ter de perguntar’, da rádio Renascença, em que o entrevistado precisa responder a diversas perguntas rápidas.

Uma das apresentadoras o questionou sobre Regina: “Qual é a segunda pessoa que dá mais raiva no mundo das novelas? A primeira é Regina Duarte”.

Leia Também:

Regina Duarte surge em cadeira de rodas e preocupa fãs
Regina Duarte impõe condição para voltar à TV Globo; saiba qual
Regina Duarte relembra passagem no governo Bolsonaro: "Armadilha"

“Tadinha, não tenho raiva dela”, iniciou Fagundes. “Regina foi uma excelente companheira de trabalho. Equivocada, do meu ponto de vista, mas tem muita gente que a apoia”, continuou.

“Eu respeito a posição dela, ela tem direito a apoiar quem quiser. Não tenho raiva. A gente precisa parar de ter inimigos. Podemos ter adversários, mas inimigos. A gente está vivendo uma época em que pessoas são inimigas, que exige quase uma eliminação. O adversário, não, você quer convencê-lo, trazer para si, trocar palavras…”, completou o ator.

A primeira aparição de Regina nas telinhas foi em 1965, na novela ‘A Deusa Vencida’. Já a última foi em ‘Tempo de Amar’, em 2017. Em 2020, ela assumiu o cargo de Secretária Especial da Cultura no governo Bolsonaro. Nos últimos anos, ela tem se dedicado à pintura.

antonio fagundes Jair Bolsonaro Regina Duarte

x