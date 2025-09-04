Menu
TELEVISÃO
O QUE ACONTECEU?

Regina Duarte surge em cadeira de rodas e preocupa fãs

Regina usou as redes sociais para explicar o que aconteceu

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

04/09/2025 - 17:08 h
Regina Duarte
Regina Duarte -

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, surgiu de cadeira de rodas e preocupou os fãs. Ela foi vista durante a visita dela ao Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Diante da repercussão, ela usou as redes sociais para explicar a situação e tranquilizou os fãs.

Regina contou que estava com uma “bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna” e também atribuiu o uso da cadeira de rodas após ser “massacrada” por uma caminhada de três horas pelos corredores da exposição.

“Estive sofrendo com uma bolha no dedinho do pé esquerdo causado por bota maligna. Em visita à maravilhosa mostra SP-ARTE e massacrado por 3 horas de caminhada por 4 corredores de tudo que há de melhor na atual Arte Brasileira. O melhor de tudo vem agora: Valeu! Tudo ali é muito forte, belo e inspirador”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte)

Leia Também:

Regina Duarte impõe condição para voltar à TV Globo; saiba qual
Regina Duarte relembra passagem no governo Bolsonaro: "Armadilha"
Globo causa por atitude com Regina Duarte e Cauã Reymond em show

Regina Duarte impõe condição para voltar à TV Globo

Regina Duarte falou abertamente sobre a possibilidade de voltar a atuar em novelas da TV Globo. Ex-funcionária da emissora, a atriz impôs uma condição para retornar a empresa, revelando que só voltaria para uma participação especial ou produção de Manoel Carlos.

“Eu passei dos 14 aos 75 anos decorando texto. Eu sei que hoje existe o ponto eletrônico, eu sei que sou uma atriz que daria conta de não deixar ninguém perceber que eu tô de ponto”, disse ela, em entrevista ao canal do YouTube de Cátia Fonseca.

“Mas, na verdade, eu gostaria de fazer um trabalho rápido, uma participação especial, curtinha, quatro, oito, no máximo 12 capítulos”, completou a artista, que está afastada das telinha desde 2017.

Relação com Manoel Carlos

A famosa ainda aproveitou a conversa para falar sobre sua amizade com o autor Manoel Carlos, alegando que só faria uma novela da Globo escrita e produzida por ele atualmente.

“Eu faria qualquer coisa [dele]. Se for o Maneco eu não pestanejo, falo 'conte comigo', porque ele tem o entendimento muito raro do ser humano”, disse ela, que fez sua última participação em “Tempo de Amar”.

Regina Duarte

x