TRAUMATIZOU?

Cauã Reymond dá adeus à novelas após ‘Vale Tudo’

O ator decidiu se afastar da telinhas por tempo indeterminado

Por Franciely Gomes

24/09/2025 - 17:17 h
O famoso não gravará mais novelas
Cauã Reymond está se preparando para descansar após o fim das gravações da novela Vale Tudo, da TV Globo. Intérprete do personagem César na trama, o ator revelou que ficará longe das novelas por tempo indeterminado.

“Eu estou cansado. Vou fazer a série [Último Lance] e depois vou dar um tempo. Mas daqui a pouco penso melhor. Estou muito feliz”, disse ele, em entrevista concedida ao portal Leo Dias.

Apesar do afastamento das produções da TV aberta, o famoso participará da série “Último Lance”, exibida no Globoplay. Na trama, que foi rejeitada pela atriz Bruna Marquezine, ele interpretará o personagem principal, que é um ex-jogador de futebol com uma vida marcada por farra e polêmicas.

O artista também dirigirá a série, que exibe o submundo do luxo, poder e excessos. “Interpreto um ex-jogador de futebol que virá agente porque não quer que aconteça com outros atletas o que aconteceu com ele”, disse ele, sem dar muitos spoilers.

Leia Também:

Antônio Fagundes detona Regina Duarte e dispara: "Tadinha"
Descubra real motivo que fez Belo virar ator
Atriz perde trabalho após fazer confissão sobre vida sexual

Brigas nos bastidores de Vale Tudo

Vale lembrar que Cauã protagonizou uma série de confusões com os colegas de elenco de Vale Tudo. No início das gravações, o ator discutiu com Bella Campos, intérprete da vilã Maria de Fátima, um de seus pares românticos.

Os dois foram alvo de uma série de boatos com relação à convivência. Em um deles, fontes alegaram que Bella teria denunciado o artista ao setor de compliance da Globo, por seu comportamento agressivo e soberbo com ela.

A atriz Taís Araújo chegou até a confirmar o atrito entre os dois, mas reforçou que o caso foi resolvido de forma amigável. “Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella”, disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A artista ainda reforçou que o foco deveria ser na atuação deles, que já resolveram suas diferenças ao longo dos meses. “É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer”, completou.

