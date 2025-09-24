TRAUMATIZOU?
Cauã Reymond dá adeus à novelas após ‘Vale Tudo’
O ator decidiu se afastar da telinhas por tempo indeterminado
Por Franciely Gomes
Cauã Reymond está se preparando para descansar após o fim das gravações da novela Vale Tudo, da TV Globo. Intérprete do personagem César na trama, o ator revelou que ficará longe das novelas por tempo indeterminado.
“Eu estou cansado. Vou fazer a série [Último Lance] e depois vou dar um tempo. Mas daqui a pouco penso melhor. Estou muito feliz”, disse ele, em entrevista concedida ao portal Leo Dias.
Apesar do afastamento das produções da TV aberta, o famoso participará da série “Último Lance”, exibida no Globoplay. Na trama, que foi rejeitada pela atriz Bruna Marquezine, ele interpretará o personagem principal, que é um ex-jogador de futebol com uma vida marcada por farra e polêmicas.
O artista também dirigirá a série, que exibe o submundo do luxo, poder e excessos. “Interpreto um ex-jogador de futebol que virá agente porque não quer que aconteça com outros atletas o que aconteceu com ele”, disse ele, sem dar muitos spoilers.
Leia Também:
Brigas nos bastidores de Vale Tudo
Vale lembrar que Cauã protagonizou uma série de confusões com os colegas de elenco de Vale Tudo. No início das gravações, o ator discutiu com Bella Campos, intérprete da vilã Maria de Fátima, um de seus pares românticos.
Os dois foram alvo de uma série de boatos com relação à convivência. Em um deles, fontes alegaram que Bella teria denunciado o artista ao setor de compliance da Globo, por seu comportamento agressivo e soberbo com ela.
A atriz Taís Araújo chegou até a confirmar o atrito entre os dois, mas reforçou que o caso foi resolvido de forma amigável. “Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella”, disse ela em entrevista ao jornal O Globo.
A artista ainda reforçou que o foco deveria ser na atuação deles, que já resolveram suas diferenças ao longo dos meses. “É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes