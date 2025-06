Taís Araújo confirma briga de Bella Campos e Cauã; saiba detalhes

Os atores fazem parte do mesmo elenco da novela - Foto: Reprodução | Instagram

Taís Araújo deu um fim às especulações e confirmou que houve uma briga entre Bella Campos e Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, da TV Globo. A atriz contou que a confusão aconteceu no começo das gravações e que tomou proporções maiores do que o esperado na mídia.

“Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella”, disse ela em entrevista ao jornal O Globo.

A artista ainda reforçou que o foco deveria ser na atuação deles, que já resolveram suas diferenças ao longo dos meses. “É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer”, completou.

Conselho para Bella Campos

Intérprete da mãe de Bella Campos na trama, Taís ainda contou que construiu uma boa relação com a jovem e a aconselhou com relação às críticas que ela recebe diariamente com relação à atuação, desde que a confusão explodiu na web.

“Sobre as críticas, falo para Bella não desviar a atenção e tirar as redes do celular. Lembro que apenas ela e Glória Pires tiveram a oportunidade de interpretar a melhor personagem da teledramaturgia brasileira”, destacou.

Ela e a artista tem sido vistas frequentemente juntas em eventos e já compartilharam alguns registros nas redes sociais, demonstrando o carinho que sentem uma pela outra. Em um deles, Bella desejou um feliz dia das mães a Taís.

Críticas a sua personagem

Durante o bate papo, Taís também falou sobre as críticas que sua personagem, Raquel Accioly vem recebendo nas redes sociais. Ela destacou que as pessoas têm confundido a personalidade da cozinheira e não tem paciência de esperar o desenrolar da trama.

“Quem critica não tem noção do que é o Brasil. A gente precisava de uma Raquel simplória. Se me vestem de linho, vou para outro lugar, por isso também posso fazer as ricas. A Marie (Salles, figurinista) está passando o mesmo que viveu comigo em 'Viver a vida'. Na época, foi criticada por me vestir bem. Ela chegou a ouvir a frase 'como você veste uma negra com roupa de branca?'. Agora, é por estar 'muito chinfrim'. Os valores e a vaidade da Raquel estão em outro ponto, não na roupa”, disparou.

“Raquel vai ter de chegar ao apogeu da m*rda para, depois, subir. As pessoas não têm mais calma. Em um mês, a amam; no seguinte, estão com 'ranço'. Temos oito meses para contar essa história. O público precisa ser paciente, e eu também. Existem muitas mulheres como Raquel. O negócio é não confundir boa com boba. Essa é a grande questão da trama”, reforçou.

A esposa de Lázaro Ramos ainda reforçou que a simplicidade é a maior característica da personagem. “Raquel vai se reconhecer sozinha, sem o Ivan (Renato Góes) e sem a filha, e terá que se olhar, em primeiro lugar. Depois de ter realizado o comercial, várias coisas vão acontecer: participará de um reality show, ganhará um milhão de reais e receberá a proposta da Paladar”, contou.

“Depois da cena em que rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima, haverá uma passagem de tempo. Raquel voltará modificada, com cabelo maior e volumoso. As estampas não saem, mas mudam. Brinco que a referência dela é a Taís Araújo (risos). Mas batalho para a permanência da simplicidade. O simples é potente”, concluiu.