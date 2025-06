Apresentador é desligado de emissora após faltar programa

O apresentador deixou o canal - Foto: Ilustrativa | Freepik

Mais conhecido como Fefito, Fernando Oliveira foi afastado da TV Gazeta nesta sexta-feira, 6. O jornalista havia retornado ao canal para participar do programa Mulheres, mas foi afastado de suas atividades após causar descontentamento aos diretores do canal.

Segundo informações do portal Notícias da TV, o apresentador vinha apresentando um histórico de faltas no programa. A atitude acabou gerando uma “quebra de confiança” por parte da nova direção da emissora, que decidiu afastar o funcionário o quanto antes.

Fontes ainda alegaram que o desligamento do rapaz aconteceu enquanto o programa estava sendo exibido. Ele chegou a participar do primeiro bloco da atração e sumiu repentinamente no segundo, quando foi chamado pela assistente de direção e informado sobre sua demissão.

Comunicado da emissora

O portal ainda divulgou o comunicado interno da emissora, informando o afastamento do rapaz para os outros funcionários da empresa, que estavam curiosos com relação a ausência dele no programa.

“A partir da próxima segunda, dia 9, o Fefito não faz mais parte do elenco do programa Mulheres. Portanto, com a saída do Fefito e as férias do Thiago [Rocha], na semana que vem [José Armando] Vannucci e Tia farão a fofoca todos os dias”, dizia o texto.

Pronunciamento de Fefito

Fefito também se pronunciou sobre o assunto e alegou que o desligamento foi em comum acordo e que ele já estava fechando a negociação com outro canal, por isso escolheu deixar a TV Gazeta.

“Já estou apalavrado com outra emissora e falarei na hora certa sobre. Quis sair antes para poder me dedicar a um problema íntimo e familiar, que preferi não contar a ninguém”, disse ele.

“Desde o começo o plano era ficar apenas três meses no Mulheres. Volto ao ar em breve, mas preciso de um tempo para organizar as coisas”, completou o comunicador, que ficou menos de um mês na emissora.