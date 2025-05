Bella Campos recebe nota zero por atuação em Vale Tudo e web reage

Bella Campos interpreta a antagonista Maria de Fátima - Foto: Reprodução | TV Globo

O remake de 'Vale Tudo', novela da TV Globo, segue assunto recorrente nas redes sociais e nesta quarta-feira, 21, os noveleiros reagiram a uma nota zero dada pela colunista Ana Luiza Santiago, do 'O Globo', a atuação da atriz Bella Campos, que interpreta a antagonista Maria de Fátima Acioli.

A colunista justicou a nota zero dada a atuação da atriz: "Zero para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em 'Vale Tudo', cheio de oscilações. “O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake".

A nota zero para atuação de Bella Campos logo tomou as redes sociais e as opiniões. A atriz Luana Piovani foi eufórica ao defender Bella Campos.

"Como se quem deu zero soubesse fritar um ovo, nojo dessa coluna. Acho tão cruel e deselegante dar nota zero em público pro trabalho de alguém, ainda mais uma atriz que tá começando e se esforçando. A pessoa não pensa na repercussão que isso pode ter na vida da guria", argumentou.

Luana Piovani igual uma leoa defendendo a Bella Campos pela nota zero que ela levou por interpretar Maria de Fátima em Vale Tudo pic.twitter.com/kW78PvwJ8B — Matheus (@matheuscaseca) May 21, 2025

"Desculpem os críticos, mas na minha opinião de noveleiro, uma das boas coisas de #ValeTudo tem sido a Maria de Fátima. E acho que a Bella Campos encontrou o tom divertido para a personagem (essa sim, cheia de oscilações). E também discordo sobre o periguete. 0 para a nota 0", escreveu o jornalista Lucas Pasin.

"A Bella Campos tomar 0 do Globo antes da Paolla Oliveira é bem estranho. A Heleninha tá muito mais distante do ideal, e do que se espera da Paolla também", disse o roteirista Dudu Guimarães.

No post da 'Coluna Play', onde a nota zero foi publicada, alguns noveleiros defenderam a atriz.

"Enquanto isso, a Paolla Oliveira pode canastrar em paz e não ganha uma notinha zero. Por que será?", questionou um internauta.

"Não acho que ela esteja ruim no papel, o ator também não consegue fazer milagres com um texto sofrível, a novela original é impecável e a autora dessa versão não consegue desapegar dos próprios vícios de escrita pra uma versão que consiga trazer a essência da original", argumentou outro.

| Foto: Reprodução | TV Globo

Críticas justas?

Mas teve quem concordasse com a nota ruim para Bella Campos. "Está ruim mesmo, é muito artificial a interpretação dela. Mas se não estou enganado, que sugeriu ela não foi o diretor geral da emissora?', comentou um noveleiro.

"Concordo plenamente! Bella está muito ruim, não consegue dar o tom que a personagem exige, o perfil dela também foi alterado. De sonsa e dissimulada, ela virou uma piriguete oferecida. Não está legal. A direção está tenebrosa, também merece um 0", disse outro.

"0 mesmo!!!! Está um horror… parece personagem da Malhação! Uma pena esses remake… Ladeira a baixo!", falou outra noveleira.

Vale Tudo

A novela da TV Globo em 2025 é um remake da novela de mesmo nome, criada e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, que foi exibida originalmente entre 1988 e 1989. Adaptada por Manuela Dias, com colaboração de Sérgio Marques, Márcio Haiduck, Aline Maia, Pedro Barros, Cláudia Gomes e Luciana Pessanha. Conta com a direção de Isabella Teixeira, Augusto Lana, Fábio Rodrigo, Matheus Senra e Thomaz Cividanes, sob a direção geral de Cristiano Marques e direção artística de Paulo Silvestrini.