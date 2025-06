Virou pastor? Ator da Globo surpreende ao pregar em igreja evangélica

O ator falou abertamente sobre sua fé - Foto: Reprodução | TV Globo

Parece que Felipe Simas tem uma profissão paralela para além de sua atuação na novela Dona de Mim, da TV Globo. O ator foi flagrado pregando na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta semana.

O registro do momento foi publicado pela própria igreja evangélica em seu canal do Youtube. No registro, o artista fala sobre sua relação com Deus e é chamado de seminarista pelos membros da congregação religiosa.

“Hoje, durante o louvor, eu me senti tocado e pensei: quão mais profundo eu vou chegando, mas leve eu vou ficando e percebo que não tem outra saída. A gente não está aqui para brincar de igreja” disse ele, que se converteu à religião há cerca de 10 anos.

“A gente coloca muita coisa a perder quando escolhe caminhar com cristo. É verdade. É sacrifício, sim. Tem de negar muita coisa, sim. Pra gente ser o sal e a luz, a gente não vive mais pra gente mesmo”, completou o artista.

Arte x Fé

Casado com Mariana Uhlmann e pai de três filhos, o ator global já falou abertamente sobre sua relação com a arte e a fé. Em entrevista ao Hub Podcast, em dezembro do ano passado, ele contou que costuma levar seu amor por Jesus para todos os cantos.

“Meu papel na arte, hoje em dia - e se não fosse na arte, seria na padaria - seria apresentar Jesus com a minha vida. Antes de querer pregar para multidão, olha para a pessoa com quem está contracenando, para quem está no camarim com você e ama aquela pessoa”, disse ele.

Atualmente, Felipe interpreta o personagem Danilo na novela Dona de Mim. Na trama, ele é um motorista de aplicativo que enfrenta dificuldades para assumir publicamente seu relacionamento com Pam, interpretada pela atriz Haonê Thinar.