Saiba tudo sobre o novo Casos de Família do SBT

Após ser cancelado em 2023, o Casos de Família prepara seu retorno à grade do SBT. A volta da atração faz parte da estratégia da emissora para tentar recuperar a audiência das tardes. A seguir, confira tudo o que já foi divulgado sobre o novo formato.

Volta após cancelamento em 2023

O Casos de Família foi cancelado em 2023, após 18 anos no ar. O principal motivo do fim da atração foi a queda de audiência verificada desde 2021, o que, nos bastidores, foi considerado como um fator que inviabilizou sua continuidade.

Agora, o retorno do programa está sendo tratado como uma das apostas da nova fase do SBT, sob a liderança de Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

Novo horário na grade

O retorno do Casos de Família já tem horário definido. A atração será exibida logo após o término da novela A Usurpadora, ocupando a faixa das 14h45 na programação da emissora.

Participação de famílias de celebridades

Uma das novidades cogitadas para esta nova fase do programa é a participação de famílias de celebridades nos episódios. A proposta é dar um novo frescor à atração e explorar um lado mais curioso e envolvente das histórias de vida dos famosos, algo que deixou a apresentadora animada com as possibilidades.

| Foto: Reprodução

Christina Rocha reassume o comando

Antes da decisão final, o SBT realizou uma série de testes com outros apresentadores, como Cariúcha, Jojo Todynho e Pablo Marçal. No entanto, a presidente da emissora optou por recontratar Christina Rocha, que esteve à frente do programa em sua fase de maior sucesso. A escolha visa recuperar a identidade clássica do Casos de Família.

O fracasso que levou ao cancelamento

Em seu auge, o Casos de Família brigava pela vice-liderança na audiência, competindo com a Record. Mas nos últimos anos, o programa enfrentou forte crise no Ibope. No final de 2021, por exemplo, a atração registrou apenas 3 pontos na Grande São Paulo, um dos piores índices de sua trajetória, enquanto a concorrência seguia avançando no horário.