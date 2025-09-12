Menu
MUDANÇA

Bruna Marquezine recusa papel com Cauã Reymond e Globo toma atitude

A atriz foi convidada para participar da série do galã global

Por Franciely Gomes

12/09/2025 - 13:24 h
Bruna foi convidada pela TV Globo -

Parece que Bruna Marquezine não está muito afim de voltar ao grupo Globo. A atriz recusou o convite para interpretar o papel de uma cafetina na nova série do Globoplay, plataforma de streaming da emissora, ao lado de Cauã Reymond.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a trama se chamará “Último Lance” e será protagonizada pelo galã global, que também está participando da produção e deve começar a gravar após o fim da segunda versão da novela Vale Tudo.

Na série, ele interpretará o personagem Maurício, um ex-jogador de futebol que tenta atuar como agente de atleta para se reerguer na vida. O rapaz ainda aproveita para organizar festas privadas regadas a drogas e sexo, com a ajuda da cafetina que seria estrelada por Bruna.

A recusa de Marquezine fez com que os produtores buscassem uma nova atriz para o papel, escolhendo Letícia Colin, que esteve nas telinhas da Globo no início deste ano, interpretando a vilã Zélia na novela Garota do Momento.

Globo toma atitude

Prevista inicialmente para ir ao ar ainda este ano, a série precisou ser adiada para 2026. Pensando nisso, a Globo tomou uma atitude e cortou as cenas pesadas da trama, reduzindo a quantidade de capítulos de 12 para 8.

Dentre as cenas retiradas estão uma que mostraria o assédio sexual a jogadores de fotebol da base, que começam a atuar nos times de fitebol ainda crianças em times de todo o Brasil.

