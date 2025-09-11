Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TELEVISÃO

Anúncio de Bonner sobre Bolsonaro chama atenção por detalhe curioso

Jornalista anunciou condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro em plantão da Globo

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

11/09/2025 - 18:10 h
Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web
Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web -

William Bonner entrou ao vivo no Plantão da Globo nesta quinta-feira, 11, para anunciar que a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A escolha do jornalista chamou atenção da web. Nas redes sociais, muita gente lembrou que Bonner foi um dos principais alvos de críticas e ataques do ex-presidente, especialmente durante a campanha presidencial e ao longo de seu mandato (2019-2022), em meio à pandemia de covid-19.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Durante esse período, Bolsonaro chegou a chamá-lo publicamente de “canalha”, “sem-vergonha”, “maior mentiroso” e “cara de pastel”, além de colocar em dúvida sua imparcialidade e salário.

Leia Também:

Bolsonaro preso: saiba onde o ex-presidente pode pagar sua pena
Artistas celebram condenação de Bolsonaro nas redes sociais
Relembre trajetória de Bolsonaro, condenado por tentativa de golpe

Os ataques não ficaram apenas no campo verbal: Bonner foi alvo de ameaças virtuais, teve dados pessoais da família expostos em tentativas de fraude e chegou a enfrentar hostilidades em público. Em transmissões ao vivo, Bolsonaro também disparou ofensas contra a TV Globo, chamando-a de “imprensa porca”, “jornalismo podre”, “nojenta” e “corrupta”.

Em meio às tensões, o então presidente chegou a sugerir que poderia não renovar a concessão pública da Globo, mas acabou assinando, a dez dias de deixar o cargo, a renovação da outorga por mais 15 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro Globo Jair Bolsonaro William Bonner

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x