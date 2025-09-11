Anúncio de Bonner sobre Bolsonaro chama atenção por detalhe curioso

Escolha do jornalista para dar a notícia chamou atenção da web - Foto: Reprodução | Globo

William Bonner entrou ao vivo no Plantão da Globo nesta quinta-feira, 11, para anunciar que a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A escolha do jornalista chamou atenção da web. Nas redes sociais, muita gente lembrou que Bonner foi um dos principais alvos de críticas e ataques do ex-presidente, especialmente durante a campanha presidencial e ao longo de seu mandato (2019-2022), em meio à pandemia de covid-19.

Durante esse período, Bolsonaro chegou a chamá-lo publicamente de “canalha”, “sem-vergonha”, “maior mentiroso” e “cara de pastel”, além de colocar em dúvida sua imparcialidade e salário.

Os ataques não ficaram apenas no campo verbal: Bonner foi alvo de ameaças virtuais, teve dados pessoais da família expostos em tentativas de fraude e chegou a enfrentar hostilidades em público. Em transmissões ao vivo, Bolsonaro também disparou ofensas contra a TV Globo, chamando-a de “imprensa porca”, “jornalismo podre”, “nojenta” e “corrupta”.

Em meio às tensões, o então presidente chegou a sugerir que poderia não renovar a concessão pública da Globo, mas acabou assinando, a dez dias de deixar o cargo, a renovação da outorga por mais 15 anos.