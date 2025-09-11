Menu
TV

Segredo! Globo adota medida extrema para proteger final de Vale Tudo

Último capítulo da novela terá segredos mantidos sob sigilo absoluto

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

11/09/2025 - 21:38 h
TV Globo já definiu que o último capítulo de Vale Tudo vai ao ar no dia 17 de outubro
TV Globo já definiu que o último capítulo de Vale Tudo vai ao ar no dia 17 de outubro -

A TV Globo já definiu que o último capítulo de Vale Tudo vai ao ar no dia 17 de outubro, mas, para manter o suspense, a emissora está adotando medidas rigorosas para evitar qualquer vazamento sobre o desfecho da novela.

Segundo o Notícias da TV, parte do elenco passou a receber apenas os textos de seus próprios personagens, sem acesso aos demais capítulos. Em alguns casos, os roteiros são entregues pouco antes da gravação, garantindo que apenas os atores saibam o que acontecerá.

Os personagens com maior mistério sobre o final são Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos), Ivan (Renato Góes) e Odete (Debora Bloch), que será assassinada no capítulo do dia 6 de outubro.

Outra trama aguardada envolve Leonardo (Guilherme Magon), herdeiro da TCA, que sofre sequelas após um acidente e cujo paradeiro é mantido em segredo pela mãe.

Além disso, existe a possibilidade de que o irmão gêmeo de Heleninha (Paolla Oliveira) esteja vivo e tramando contra a mãe com a ajuda de Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nise (Teca Pereira), responsável por cuidar do jovem. A estratégia da Globo visa manter todos esses detalhes sob sigilo absoluto até a exibição.

TV Globo Vale Tudo

x