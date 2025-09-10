Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Jade Picon grava novela ‘diferentona’ na TV Globo; entenda

A jovem voltará a protagonizar algo da emissora após quase três anos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/09/2025 - 19:39 h
Jade Picon será usada para um novo formato de novela
Jade Picon será usada para um novo formato de novela -

Jade Picon está de volta às produções da TV Globo. A influenciadora participará de uma novela diferente, gravada de forma vertical e exibida exclusivamente nas redes sociais da emissora.

Chamada de microdrama pelos diretores do canal, a trama pretende testar a aderência dos internautas a este novo formato, que contará com três capítulos iniciais, de até cinco minutos, que finalizarão com ganchos fortes, instigando o público.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a primeira e última aparição de Jade nas telinha foi com a novela Travessia, onde ela interpretava a jovem mimada Chiara, par romântico do ator Chay Suede.

Na época, a ex-BBB recebeu uma série de críticas dos internautas e telespectadores da novela. A maioria das reclamações eram com relação a falta de expressões da moça e a não suavidade do texto durante as cenas.

Leia Também:

Globo marca data da morte de Odete Roitman e surpreende com estratégia ousada
Ao vivo! Jornalista entra em trabalho de parto durante transmissão
Galvão Bueno vai narrar jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 pelo SBT

Outros trabalhos de Jade

Apesar da experiência criticada pelo público, Jade seguiu estudando e se dedicando a outros projetos no mundo da arte. Em 2024, ela estrelou como uma das protagonistas do filme “Cinco Júlias”.

No mesmo ano, ela fez uma participação especial na novela Mania de Você, também protagonizada por Chay Suede, ator com quem ela contracenou dois anos antes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

jade picon TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jade Picon será usada para um novo formato de novela
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Jade Picon será usada para um novo formato de novela
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Jade Picon será usada para um novo formato de novela
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Jade Picon será usada para um novo formato de novela
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x