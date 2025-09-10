Jade Picon grava novela ‘diferentona’ na TV Globo; entenda

Jade Picon será usada para um novo formato de novela - Foto: Reprodução | Instagram

Jade Picon está de volta às produções da TV Globo. A influenciadora participará de uma novela diferente, gravada de forma vertical e exibida exclusivamente nas redes sociais da emissora.

Chamada de microdrama pelos diretores do canal, a trama pretende testar a aderência dos internautas a este novo formato, que contará com três capítulos iniciais, de até cinco minutos, que finalizarão com ganchos fortes, instigando o público.

Vale lembrar que a primeira e última aparição de Jade nas telinha foi com a novela Travessia, onde ela interpretava a jovem mimada Chiara, par romântico do ator Chay Suede.

Na época, a ex-BBB recebeu uma série de críticas dos internautas e telespectadores da novela. A maioria das reclamações eram com relação a falta de expressões da moça e a não suavidade do texto durante as cenas.

Outros trabalhos de Jade

Apesar da experiência criticada pelo público, Jade seguiu estudando e se dedicando a outros projetos no mundo da arte. Em 2024, ela estrelou como uma das protagonistas do filme “Cinco Júlias”.

No mesmo ano, ela fez uma participação especial na novela Mania de Você, também protagonizada por Chay Suede, ator com quem ela contracenou dois anos antes.