FIM!

Globo marca data da morte de Odete Roitman e surpreende com estratégia ousada

Quem matou Odete Roitman? Globo repete mistério clássico em Vale Tudo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/09/2025 - 18:32 h | Atualizada em 10/09/2025 - 19:01
A vilã terá o mesmo destino da primeira versão
A vilã terá o mesmo destino da primeira versão

A cena mais aguardada pelos fãs de Vale Tudo, da TV Globo, já tem data para acontecer no remake da trama. Segundo informações do F5, a morte da vilã Odete Roitman será gravada no final de setembro e irá ao ar no dia 6 de outubro.

A fim de manter o mistério sobre o verdadeiro assassino da personagem mais famosa da novela, os diretores do folhetim devem gravar seis versões da revelação do criminoso, escolhendo uma para ir no capítulo final, previsto para ser exibido no dia 17 de outubro.

Dentre os possíveis assassinos estão: Celina, irmã mais nova de Odete; César, atual esposo da vilã; Maria de Fátima, ex-nora de Odete e ex-amante de César; e Consuelo, secretária que trabalha na empresa da protagonista.

Data da morte de Odete tem motivo especial

Apesar de parecer uma data qualquer, a escolha da exibição da morte de Odete Roitman tem um motivo especial. No dia 6 de outubro também acontecerá a grande final do reality show musical Estrela da Casa, apresentado pela ex-BBB Ana Clara Lima.

A ideia da Globo é garantir a audiência da novela para o programa, que tem apresentado baixo índice de adesão do público que assiste a programação no horário nobre.

Vale ressaltar que o fim de Vale Tudo dará espaço para a novela Três Graças, que contará com um elenco de peso como Grazi Massafera, Murilo Benício, Dira Paes, Sophie Charlotte, Miguel Falabella, Samuel de Assis e Mell Muzzillo.

