MATERNIDADE

Ao vivo! Jornalista entra em trabalho de parto durante transmissão

Cena inusitada ocorreu durante um programa sobre gravidez

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

10/09/2025 - 18:29 h | Atualizada em 10/09/2025 - 18:43
Rafa Kalimann e Carol Peixinho participavam do programa
Rafa Kalimann e Carol Peixinho participavam do programa

Uma cena inusitada ocorreu durante um programa sobre gravidez. A jornalista Marina Cardoso, gestante de 38 semanas e cinco dias, entrou em trabalho de parto enquanto participava do videocast 1001 Tretas.

Estavam presentes as apresentadoras Julia Faria e Thaila Ayala, que recebia como convidadas Rafa Kalimann, grávida do cantor Nathanzinho, e Carol Peixinho, do cantor Thiaguinho. Na plateia, havia muitas gestantes, incluindo a jornalista.

O programa acontecia normalmente e abordava diversos assuntos sobre família e gestação. Quase no final, Marina levantou a mão e informou que sua bolsa havia estourado.

Após o susto e o nascimento de seu filho, a jornalista compartilhou o momento em suas redes sociais: "Quando me levantei do banco, senti o quentinho escorrendo pela perna. Exatamente no momento em que as apresentadoras brincavam sobre meu tempo de gestação."

"Pensei: só pode ser xixi. Que vergonha! Tentei continuar o relato e fingir plenitude. Quando sentei novamente e não consegui segurar mais aquele líquido, só pensei: MEU FILHO, AGUENTA ATÉ O FINAL DA GRAVAÇÃO PELO AMOR DE DEUS! Kkkkkkkkk", contou a jornalista.

Na publicação, ela ainda brinca sobre o nascimento do bebê: "Foi louco, mas foi lindo! Horas depois, Mathias chegou cercado de amor, com meu marido ao meu lado o tempo todo."

Uma publicação compartilhada por Marina Cardoso (@marinacarddoso)

gravidez Videocast

