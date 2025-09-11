Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEM AÍ!

Globo negocia retorno de apresentador após três anos; saiba detalhes

O comunicador estava afastados das telinhas há um tempo

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

11/09/2025 - 10:56 h
O famoso retornará em breve
O famoso retornará em breve -

André Marques está prestes a retornar a TV Globo após três anos longe das telinhas. Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o apresentador já está acordando com os diretores da emissora.

Ele deve comandar um programa por temporada em algum canal fechado do grupo Globo, tais como GNT, Multishow, Bis, Off ou SporTV, que ainda não foi definido ou divulgado oficialmente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Jade Picon grava novela ‘diferentona’ na TV Globo; entenda
Globo marca data da morte de Odete Roitman e surpreende com estratégia ousada
Ao vivo! Jornalista entra em trabalho de parto durante transmissão

Fontes ainda revelaram que André foi cotado por outras emissoras brasileiras, mas preferiu retornar ao grupo Globo, que foi sua casa por 27 anos, de 1995 a 2022, quando foi comunicado sobre seu desligamento.

Conteúdo diverso nas redes sociais

Vale ressaltar que André Marques produz um conteúdo diverso em suas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, que já conta com mais de 3 milhões e meio de seguidores, o famoso costuma compartilhar vídeos de gastronomia e viagens.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Andre Marques (@euandremarques)

Ele também exibe os cuidados com suas cadelas. Recentemente, ele relatou a perda de duas delas: Gorda, que faleceu em julho de 2024 e Thora, que veio a óbito em janeiro de 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

André Marques TV Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso retornará em breve
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O famoso retornará em breve
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O famoso retornará em breve
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O famoso retornará em breve
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x