Globo negocia retorno de apresentador após três anos; saiba detalhes

O famoso retornará em breve - Foto: Reprodução | Instagram

André Marques está prestes a retornar a TV Globo após três anos longe das telinhas. Segundo informações divulgadas pelo Portal LeoDias, o apresentador já está acordando com os diretores da emissora.

Ele deve comandar um programa por temporada em algum canal fechado do grupo Globo, tais como GNT, Multishow, Bis, Off ou SporTV, que ainda não foi definido ou divulgado oficialmente.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fontes ainda revelaram que André foi cotado por outras emissoras brasileiras, mas preferiu retornar ao grupo Globo, que foi sua casa por 27 anos, de 1995 a 2022, quando foi comunicado sobre seu desligamento.

Conteúdo diverso nas redes sociais

Vale ressaltar que André Marques produz um conteúdo diverso em suas redes sociais. Em seu perfil do Instagram, que já conta com mais de 3 milhões e meio de seguidores, o famoso costuma compartilhar vídeos de gastronomia e viagens.

Ele também exibe os cuidados com suas cadelas. Recentemente, ele relatou a perda de duas delas: Gorda, que faleceu em julho de 2024 e Thora, que veio a óbito em janeiro de 2025.