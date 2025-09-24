Menu
TELEVISÃO
NOVOS DESAFIOS

Descubra real motivo que fez Belo virar ator

Belo vai integrar o elenco de uma novela da Globo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/09/2025 - 12:57 h
Belo caracterizado para próxima novela da Globo
Belo caracterizado para próxima novela da Globo -

O cantor Belo vai dar um passo importante na sua vida profissional em breve. Ele vai estrear na novela ‘Três Graças’, próxima da TV Globo. O artista está em uma rotina intensa, tendo que conciliar agenda de shows com gravações de 4 a 5 vezes na semana.

Segundo a coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, Belo vive boa relação com a emissora desde 2024, quando foi um dos destaques na Dança dos Famosos. Depois daquele ano, o pagodeiro ganhou um documentário no Globoplay e fez participações em uma série.

Essa trajetória fez com que ele sentisse que a sua carreira estava partindo para um outro patamar com a boa visibilidade na televisão. Ao aceitar o papel de Misael em Três Graças, Belo renovou seu contrato, que chega próximo a R$ 1 milhão por mês, com a Globo. O contrato dele com a emissora vai até 2027.

Ainda de acordo com a coluna, a novela vem como um grande desafio para o cantor, que sempre foi apaixonado pela teledramaturgia. O artista acredita que ganhar um papel no horário nobre o coloca em um novo lugar como artista, mostrando que ele não se limita somente a ser cantor, além de agregar valor a seu cachê e seus negócios.

O personagem e a transformação de Belo

Na novela, Misael terá problemas com bebida na novela. Vale lembrar que Belo conviveu com o pai alcoolista, que morreu de cirrose hepática quando ele tinha apenas 18 anos. Para interpretar o personagem, o ator precisou pintar o cabelo de preto e engordar.

Na trama, Misael é um dos moradores da comunidade fictícia da Chacrinha, ambientada na cidade de São Paulo, onde residem também os protagonistas. Ele enfrentará uma tragédia pessoal ao ficar viúvo.

Ao descobrir que a esposa morreu vítima da falsificação de remédios, Misael fica revoltado. Ele descobre que o responsável pela fundação que fornece medicamentos na comunidade, Ferette (Murilo Benício), é um dos vilões da história.

x