HOME > CINEINSITE
CINEINSITE

Filme sobre Aleixo Belov representa a Bahia em festival nacional de documentários

Produção homenageia o lendário navegador ucraniano radicado no Brasil

Redação

Por Redação

17/09/2025 - 9:14 h
Produção homenageia Aleixo Belov. lendário navegador ucraniano radicado no Brasil
Produção homenageia Aleixo Belov. lendário navegador ucraniano radicado no Brasil

O documentário biográfico "Belov: Uma Vida no Mar", dirigido por Tiago Abubakir, foi selecionado para a mostra competitiva da Sinédoque – Festival Nacional de Documentários Curtos, que acontece entre os dias 24 e 28 de setembro, no Rio de Janeiro.

Único representante da Bahia na programação, o filme concorre a prêmios ao lado de outros títulos de destaque, como "Vento Dourado" (MyMama Entertainment, 2024), indicado ao Grande Otelo, principal troféu do cinema nacional.

A produção, que homenageia o lendário navegador ucraniano radicado no Brasil, Aleixo Belov, será exibida às 20h do dia 27 de setembro, na última sessão do evento.

Premiado e reconhecido internacionalmente, "Belov: Uma Vida no Mar" conta com patrocínio da Paraguaçu Engenharia e da Rede Outlight, apoio da Fundação Aleixo Belov, Belov Engenharia, Codeba, Aloha Náutica, Consplan Engenharia, UCI Orient, Uranus2 e Abubakir Boards, além de apoio institucional da WWI Brasil.

O documentário na íntegra já está disponível para assinantes do Globoplay e do Claro TV+.

Sinédoque

A Sinédoque é um festival competitivo dedicado exclusivamente ao documentário brasileiro em curta-metragem. Em sua 5ª edição, a mostra reúne 30 produções das cinco regiões do Brasil. Além das sessões noturnas, o evento promove masterclasses e debates, atraindo cineastas, pesquisadores e público em geral. Confira o site oficial.

O projeto tem realização de Lucas Vasconcellos, curador do Festival do Rio, com passagem pela Globo, Globosat e Rede Telecine, e coprodutor da cinebiografia "Para Vigo Me Voy", que estreou no último Festival de Cannes.

x