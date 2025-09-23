Atriz perde trabalho após fazer confissão sobre vida sexual

A famosa perdeu o contrato com a empresa - Foto: Reprodução | Instagram

Rachel Bilson passou por uma situação delicada após fazer uma confissão sobre sua vida sexual. Conhecida por interpretar a personagem Summer na série ‘The O.C’, a atriz perdeu um trabalho dias depois da declaração pública sobre a intimidade.

“Um trabalho me foi tirado porque eu estava falando de forma sincera e aberta sobre sexo, em tom de humor”, disse ela em entrevista ao podcast ‘Why Won't You Date Me’, de Nicole Byer, afirmando que o fato aconteceu em 2023.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na época, a artista revelou quais posições sexuais mais a agradavam, afirmando que gostava de ser dominada pelo parceiro na cama. “Eu disse algo como: 'Eu gosto de ser maltratada'. Olivia [Allen], que era a co-apresentadora [do podcast] comigo, tem uma mãe de uns 83 anos. E ela mesma disse 'Oh, eu gosto de ser maltratada!’”, relembrou.

“Sabe, acho que todo mundo pode se identificar com isso. Mas por eu ter usado essa palavra, não importa o contexto da situação, eles simplesmente só pegaram isso. Não soou bem, creio eu. Acho que era uma empresa muito conservadora, e talvez eles não se sentissem muito confortáveis em falar sobre sexo”, completou.

Censura

Durante o bate papo, a artista confessou que ficou abalada com o ocorrido e aprendeu a se censurar, diminuindo as declarações sobre intimidades ou assuntos polêmicos durante suas entrevistas.

“Se isso tivesse sido algo completamente inapropriado, mas a gente só estava brincando. Mas sim, eu entendo que estou em um lugar que preciso ser responsável. Estou falando coisas que estão sendo gravadas. Tipo, as pessoas podem ouvir e não ficarem tão confortáveis com aquilo, como geralmente ficamos entre amigos”, analisou.

“Eu definitivamente senti que estava me censurando um pouco depois disso. 'Nossa, se eu disser isso, será que vou perder esse trabalho? Vou ser julgada? Passar vergonha? Talvez'. Isso tudo é muito triste”, reforçou.

Por fim, ela afirmou que as pessoas precisam abrir mais a cabeça para certos assuntos. “É bem confuso, sabe? Por que as pessoas simplesmente não podem respeitar as crenças de cada um? Você sabe, é uma coisa sensível de se falar. Acredito que exista um espaço para que a gente abra um pouco mais a cabeça com outros pontos de vista, não importa quais sejam suas crenças”, concluiu.