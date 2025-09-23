POLÊMICA
Influenciador revela que encontrou a “cura da homossexualidade”
O rapaz ainda fez um pedido para a comunidade LGBTQIAPN+
Por Franciely Gomes
Carlos Manuel deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Ex-mulher trans, o influenciador compartilhou o trecho de uma pregação em seu perfil do Instagram e revelou que descobriu a “cura para a homossexualidade” após se converter para a religião evangélica.
“Jesus transforma o homossexual, Jesus transforma a lésbica, a transsexual, mas é necessário a gente se permitir. Deus, Ele quer que nós demos a Ele o acesso. Às vezes você está dando acesso para muitas pessoas, para uma amizade nova, mas não está dando acesso para Jesus”, disse ele.
O rapaz ainda fez um apelo à comunidade LGBTQIAPN+, afirmando que Jesus estava à espera deles para a conversão. “Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Tem lá fora uma ovelha perdida, tem uma alma precisando, isso não te preocupa, isso não te incomoda. Uma alma sendo escravizada e você escondendo os talentos, e você se ocultando, não se prenda”, disparou.
O vídeo acabou viralizando na rede social X, o antigo Twitter, e recebeu uma série de críticas dos internautas. “Deixa ele viver essa cura, porque eu tenho certeza que nem ele acredita nisso”, afirmou um. “Ele pode ser o que quiser ser, agora atrair mais ódio para toda a comunidade é muita covardia para quem prega amor. Nojo”, disparou outro.
Transição polêmica
Antes de transicionar novamente para se tornar um homem cis, Carlos Manuel ficou famoso nas redes sociais como uma mulher trans e se apresentava publicamente como Catty Lares.
Seu anúncio da reversão da transição causou muita polêmica na época e o rapaz chegou a receber diversas críticas, sendo acusado de se aproveitar da visibilidade trans na web.
Atualmente, se apresenta como líder religioso nas redes sociais e faz publicações sobre sua jornada na igreja evangélica. Além de participar de atividades de evangelização com outros colegas.
