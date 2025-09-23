Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Influenciador revela que encontrou a “cura da homossexualidade”

O rapaz ainda fez um pedido para a comunidade LGBTQIAPN+

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

23/09/2025 - 21:44 h
O rapaz contou detalhes sobre sua transformação
O rapaz contou detalhes sobre sua transformação -

Carlos Manuel deu o que falar nas redes sociais nesta semana. Ex-mulher trans, o influenciador compartilhou o trecho de uma pregação em seu perfil do Instagram e revelou que descobriu a “cura para a homossexualidade” após se converter para a religião evangélica.

“Jesus transforma o homossexual, Jesus transforma a lésbica, a transsexual, mas é necessário a gente se permitir. Deus, Ele quer que nós demos a Ele o acesso. Às vezes você está dando acesso para muitas pessoas, para uma amizade nova, mas não está dando acesso para Jesus”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Manuel (@manuelllof)

O rapaz ainda fez um apelo à comunidade LGBTQIAPN+, afirmando que Jesus estava à espera deles para a conversão. “Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Tem lá fora uma ovelha perdida, tem uma alma precisando, isso não te preocupa, isso não te incomoda. Uma alma sendo escravizada e você escondendo os talentos, e você se ocultando, não se prenda”, disparou.

O vídeo acabou viralizando na rede social X, o antigo Twitter, e recebeu uma série de críticas dos internautas. “Deixa ele viver essa cura, porque eu tenho certeza que nem ele acredita nisso”, afirmou um. “Ele pode ser o que quiser ser, agora atrair mais ódio para toda a comunidade é muita covardia para quem prega amor. Nojo”, disparou outro.

Leia Também:

Vini Jr celebra gol e web aponta homenagem para Virginia; confira
Clara Brasil ignora haters sobre diferença de idade com Marco Polo
Faustão morreu? Peões de A Fazenda especulam após confusão: "Estava mal"

Transição polêmica

Antes de transicionar novamente para se tornar um homem cis, Carlos Manuel ficou famoso nas redes sociais como uma mulher trans e se apresentava publicamente como Catty Lares.

Seu anúncio da reversão da transição causou muita polêmica na época e o rapaz chegou a receber diversas críticas, sendo acusado de se aproveitar da visibilidade trans na web.

Atualmente, se apresenta como líder religioso nas redes sociais e faz publicações sobre sua jornada na igreja evangélica. Além de participar de atividades de evangelização com outros colegas.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Manuel (@manuelllof)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carlos manuel catty lares cura gay cura homossexual

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O rapaz contou detalhes sobre sua transformação
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

O rapaz contou detalhes sobre sua transformação
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

O rapaz contou detalhes sobre sua transformação
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

O rapaz contou detalhes sobre sua transformação
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x