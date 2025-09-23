Vini Jr celebra gol e web aponta homenagem para Virginia; confira

Virginia está sendo apontada como affair de Vini Jr - Foto: Reprodução | Instagram

Vini Jr chamou atenção dos internautas ao comemorar seu gol de uma forma diferente nesta terça-feira, 23. O atleta do Real Madrid marcou o ponto na partida contra o Levante Unión Deportiva e resolveu sambar para expressar sua felicidade.

E o meu mano Vini Jr que fez um gol e comemorou sambando 👀 pic.twitter.com/ek9nS2pIjm — A 🏠 DO FUTEBOL (@esportesimagens) September 23, 2025

Entretanto, o ato não passou despercebido pelos fãs da influenciadora Virginia Fonseca, apontada como sua nova affair. Isso porque a loira foi coroada como Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio nesta semana, e fez sua estreia sambando.

A ex-mulher de Zé Felipe chegou até a dividir opiniões sobre sua performance durante o evento, sendo atacada por alguns haters e elogiada pelos fãs e amigos, que afirmaram que ela foi muito bem, mesmo estando nervosa.

Notas para a Virginia sambando na Grande Rio, plis… pic.twitter.com/e7Vi2CFs1d — Blog do Beck (@blogdobeck) September 21, 2025

A celebração de Vini acabou viralizando nas redes sociais, como Instagram e X, recebendo diversos comentários sobre uma possível homenagem para Virginia, que passou alguns dias de folga na mansão dele em Madrid, na Espanha.

“Depois dessa, quem tiver dúvidas do romance é desprovido de inteligência”, disse uma internauta. Porém, outra moça afirmou que o atleta sempre comemora seus gols desta maneira. “Ele sempre comemora assim. A comemoração dele é o ‘Baila Vini’, inclusive esse tem uma série na Netflix com esse nome”, explicou.