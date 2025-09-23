Clara Brasil ignora haters sobre diferença de idade com Marco Polo

Casal está junto desde 2019 - Foto: Reporodução Redes Sociais

Clara Brasil, 32 anos, vive desde 2019 um relacionamento com o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Marco Polo Del Nero, 84. Logo após assumir o romance, a diferença de 52 anos entre os dois levou o assunto aos trending topics e, ainda hoje, segue despertando curiosidade e comentários nas redes sociais.

A ex-atriz do Zorra Total lida constantemente com críticas e mensagens pejorativas, muitas delas associando sua história de amor ao chamado “estilo de vida Sugar”. Ainda assim, ela afirma não se importar com as opiniões.

“Recebi e recebo muitas críticas, mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que nem dá para me preocupar com a opinião alheia. Sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo”, declarou ela em uma postagem nas redes sociais.

Para Caio Bittencourt, especialista em relacionamentos do MeuPatrocínio, “O estilo de vida Sugar é um modelo de relacionamento tão comum que dispensa rótulos. Esse casal provavelmente nunca se identificou dessa forma, pois isso não faz parte da dinâmica. Para eles, não se trata de rotular o que vivem, afinal, é uma relação como qualquer outra, com a diferença de que as expectativas são alinhadas desde o início. Assim, sabem exatamente o que esperar um do outro, o que torna a convivência mais leve e saudável”.

“Acredito que, em 2025, isso já não deveria ser surpreendente. Desde sempre, a maioria das mulheres se interessa por homens mais experientes, pela segurança emocional e financeira que isso proporciona. A mística em torno dos Sugar Daddies e Sugar Babies é fácil de entender: mulheres que priorizam estar ao lado de homens maduros e bem-sucedidos, e homens bem-sucedidos que buscam uma mulher incrível”, explica o especialista.