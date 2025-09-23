Menu
A FAZENDA 17

Faustão morreu? Peões de A Fazenda especulam após confusão: "Estava mal"

Rumor entre participantes começou após dúvidas sobre as dinâmicas do programa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/09/2025 - 16:38 h | Atualizada em 23/09/2025 - 17:02
Participantes imaginaram que pessoa famosa havia morrido
Participantes imaginaram que pessoa famosa havia morrido

Os participantes do reality A Fazenda 17 criaram uma teoria sobre Faustão durante o confinamento, nesta segunda-feira, 22. As especulações começaram devido a uma confusão sobre as dinâmicas do programa, e os peões acreditavam que teriam a oportunidade de aparecer ao vivo.

É importante ressaltar que, às segundas-feiras, o reality exibe a Prova de Fogo, gravada aos domingos, e não há participação dos peões ao vivo. No entanto, os participantes se confundiram e começaram a criar diversas teorias sobre o motivo do cancelamento do ao vivo.

Uma das especulações foi sobre a possível morte de um famoso. O apresentador Faustão foi citado como uma das possibilidades, já que os participantes imaginaram que sua morte poderia afetar a programação da emissora.

"O F pararia. Ele derrubaria a grade”, disse Nizam, tentando não revelar o nome do comunicador. Questionado sobre quem seria, ele completou: “O F grandão! Com certeza. E ele estava mal”.

Com conhecimentos sobre televisão, Duda Camargo afirmou que, caso o apresentador tivesse morrido, a programação só teria sido alterada se o fato tivesse ocorrido pela manhã.

“Isso se ele morreu agora há pouco. Se ele morreu de manhã, a grade já teria sido informada. Mas acho muito difícil derrubar novela e Fazenda”, disse.

Estado de Faustão

Apesar das especulações, Faustão está bem. Internado por mais de três meses após passar por dois transplantes, ele recebeu alta médica e segue com o tratamento domiciliar.

Recentemente, o apresentador foi visto levando a filha mais velha ao altar em seu casamento, utilizando cadeira de rodas.

x