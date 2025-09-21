Affair confirmado? Virginia fala pela primeira vez sobre Vini Jr

Virginia e Vini Jr. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A influenciadora Virginia Fonseca, que estreou como Rainha de Bateria da Grande Rio na madrugada deste domingo (21/9), falou pela primeira vez sobre o suposto romance com o jogador Vinícius Jr.

Apesar de mostrar carinho pelo atleta, a apresentadora optou por despistar detalhes sobre o relacionamento.

Carinho e elogios ao jogador

Em entrevista ao portal Metrópoles, a influenciadora foi questionada sobre as idas recentes à Madri, na Espanha, onde supostamente se hospedou na casa do jogador, Virginia brincou:

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… eu estou indo passear. Você já foi para Madri? Da próxima vez, vamos juntos.”

Segundo fontes nos bastidores, Virginia chegou a confirmar a pessoas próximas que está “conhecendo melhor” Vinícius Jr., mas mantém a discrição sobre a vida pessoal.



Aprendizados sobre exposição nas redes

Virginia também comentou sobre como aprendeu a lidar com sua intimidade nas redes sociais:

“Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, depois de tomar muito no …, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra.”

A influenciadora destaca que, com o tempo, passou a refletir melhor antes de compartilhar momentos pessoais, equilibrando a exposição online e a privacidade.