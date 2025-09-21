Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Affair confirmado? Virginia fala pela primeira vez sobre Vini Jr

Rainha de Bateria da Grande Rio comentou sobre viagens à Espanha

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

21/09/2025 - 12:34 h
Virginia e Vini Jr.
Virginia e Vini Jr. -

A influenciadora Virginia Fonseca, que estreou como Rainha de Bateria da Grande Rio na madrugada deste domingo (21/9), falou pela primeira vez sobre o suposto romance com o jogador Vinícius Jr.

Apesar de mostrar carinho pelo atleta, a apresentadora optou por despistar detalhes sobre o relacionamento.

Carinho e elogios ao jogador

Em entrevista ao portal Metrópoles, a influenciadora foi questionada sobre as idas recentes à Madri, na Espanha, onde supostamente se hospedou na casa do jogador, Virginia brincou:

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… eu estou indo passear. Você já foi para Madri? Da próxima vez, vamos juntos.”

Leia Também:

Zé Felipe toma atitude após visita íntima de Virginia a Vini Jr
Virginia dá pista sobre verdadeiro motivo do término com Zé Felipe
Virginia Fonseca toma atitude drástica para evitar Bruna Marquezine
Filha de Virginia e Zé Felipe emociona web ao fazer pedido inusitado

Segundo fontes nos bastidores, Virginia chegou a confirmar a pessoas próximas que está “conhecendo melhor” Vinícius Jr., mas mantém a discrição sobre a vida pessoal.

Aprendizados sobre exposição nas redes

Virginia também comentou sobre como aprendeu a lidar com sua intimidade nas redes sociais:

“Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, depois de tomar muito no …, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra.”

A influenciadora destaca que, com o tempo, passou a refletir melhor antes de compartilhar momentos pessoais, equilibrando a exposição online e a privacidade.

x