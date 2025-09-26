A Fazenda 17: veja quem foi o primeiro eliminado do reality

A Fazenda 17 - Foto: Reprodução | Record TV

A cantora Gabily foi a primeira eliminada de A Fazenda 17, da Record TV, na noite dessa quinta-feira, 25, ao receber apenas 26,95% dos votos do público na primeira Roça da temporada do reality. Ela disputou a preferência do público com Carol Lekker e Fabiano Moraes.

Durante o programa, enquanto aguardavam o resultado, Adriane Galisteu conversou com os três roceiros. Ela quis saber quem estava escondendo o jogo e quais seriam suas indicações para a berlinda caso fossem fazendeiros.

Para Carol, Walério escondeu o jogo. Fabiano também citou o designer e acrescentou Matheus. Já Gabily apontou “o Infiltrado” e ainda mencionou Gaby Spanic.

Logo depois, todos revelaram suas escolhas para a Roça. Carol e Fabiano disseram que mandariam Dudu Camargo, enquanto Gabily escolheria Yoná.

A eliminação

Galisteu chamou o trio para a varanda pouco antes da eliminação e deu recados individuais. Ela alertou Carol sobre a intensidade do jogo, cobrou posicionamento de Fabiano e advertiu Gabily de que “nunca se deve pedir para sobrar no Resta Um, afinal, o campeão de A Fazenda 17 ganhará R$ 2 milhões”.

Na hora decisiva, Fabiano foi o primeiro salvo pelo público, depois foi a vez de Carol. Assim, Gabily acabou deixando a disputa. Aos prantos, ela se despediu reforçando torcida para Will, Rayane e Martina.