NOVELA

Vale Tudo: três mortes violentas sacodem reta final da novela

Assassinatos de personagens centrais prometem clima de tensão até o último capítulo

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

26/09/2025 - 17:20 h
A sucessão de tragédias culminará em uma das cenas mais aguardadas do folhetim -

O remake de Vale Tudo, assinado por Manuela Dias, chega à reta final apostando em uma sucessão de mortes violentas que prometem surpreender o público. Três personagens centrais terão finais trágicos, em capítulos que intensificam o clima de tensão até o desfecho em 17 de outubro.

A primeira grande reviravolta ocorre quando Odete Roitman (Débora Bloch) arma um plano para envenenar Marco Aurélio (Alexandre Nero). A vilã manda preparar um remédio adulterado, mas o esquema foge ao controle.

César (Cauã Reymond) quase se torna a vítima ao tomar justamente a medicação alterada, mas Odete consegue impedir o acidente a tempo.

O alívio dura pouco: o executivo Mário Sérgio (Thomás Aquino) é quem acaba ingerindo o remédio envenenado e morre em decorrência da substância letal. Sua morte inesperada abre caminho para novos choques na trama.

Em seguida, Ana Clara (Samantha Jones) será baleada e agonizará até a morte, ampliando a contagem de vítimas ligadas à poderosa empresária.

A sucessão de tragédias culminará em uma das cenas mais aguardadas do folhetim: o assassinato da própria Odete Roitman, encerrando o ciclo de violência e preparando o público para a reta final marcada por mistério, polêmica e emoção.

TV Globo Vale Tudo

x