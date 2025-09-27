Bia do Brás faz nova revelação sobre virgindade; veja

Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais - Foto: Divulgação | TV Globo

Sucesso no Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis, a Bia do Brás, voltou a falar sobre a sua virgindade, exposta durante sua participação no reality. A atriz e apresentadora de 25 anos fez uma nova revelação sobre o tema ao ser questionada.

Bia afirmou entender a curiosidade das pessoas, mas revelou que, apesar não se sentir incomodada com o assunto, ela trata sua intimidade como algo pessoal, e pontuou que tem preferido focar em outras questões, como seu futuro profissional. A 'sister' foi a penúltima eliminada do programa da TV Globo, que teve o baiano Davi Brito como vencedor.

"Eu entendo a curiosidade, mas tem coisas que fazem parte da intimidade de cada um. Não me incomoda quando o assunto aparece, porque eu sempre encarei com naturalidade e respeito, mas hoje, prefiro direcionar a minha energia para o meu trabalho, para os projetos que estou construindo e para as histórias que eu quero contar", afirmou Bia do Brás em entrevista ao portal F5, vinculado ao jornal Folha de S. Paulo.

Vida pós-BBB

Bia do Brás tem aparecido em programas da Globo, além de fazer peças publicitárias para grandes marcas. Atriz de formação, a 'ex-apresentadora' das ruas do Brás, um dos principais pontos comerciais de São Paulo, revelou recentemente não manter mais contato com Alane, sua melhor amiga dentro do BBB, hoje namorada de Francisco Gil, filho de Preta Gil (m.2025).

“Liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem. Fui atrás, não teve troca. Depois, passou um tempo, aí ela me mandou um direct", mas esfriou", contou em entrevista recente.