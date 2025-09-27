Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ENTRETENIMENTO

Bia do Brás faz nova revelação sobre virgindade; veja

Participante do BBB 24 ganhou fama ao falar sobre segrego íntimo

Redação

Por Redação

27/09/2025 - 15:47 h
Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais
Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais -

Sucesso no Big Brother Brasil 24, Beatriz Reis, a Bia do Brás, voltou a falar sobre a sua virgindade, exposta durante sua participação no reality. A atriz e apresentadora de 25 anos fez uma nova revelação sobre o tema ao ser questionada.

Bia afirmou entender a curiosidade das pessoas, mas revelou que, apesar não se sentir incomodada com o assunto, ela trata sua intimidade como algo pessoal, e pontuou que tem preferido focar em outras questões, como seu futuro profissional. A 'sister' foi a penúltima eliminada do programa da TV Globo, que teve o baiano Davi Brito como vencedor.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Espetáculo com Wagner Moura terá sessões extras em Salvador
MC Poze do Rodo celebra liberdade de Oruam: "Chamou!"
STJ revoga prisão preventiva de Oruam e solta cantor

"Eu entendo a curiosidade, mas tem coisas que fazem parte da intimidade de cada um. Não me incomoda quando o assunto aparece, porque eu sempre encarei com naturalidade e respeito, mas hoje, prefiro direcionar a minha energia para o meu trabalho, para os projetos que estou construindo e para as histórias que eu quero contar", afirmou Bia do Brás em entrevista ao portal F5, vinculado ao jornal Folha de S. Paulo.

Vida pós-BBB

Bia do Brás tem aparecido em programas da Globo, além de fazer peças publicitárias para grandes marcas. Atriz de formação, a 'ex-apresentadora' das ruas do Brás, um dos principais pontos comerciais de São Paulo, revelou recentemente não manter mais contato com Alane, sua melhor amiga dentro do BBB, hoje namorada de Francisco Gil, filho de Preta Gil (m.2025).

“Liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem. Fui atrás, não teve troca. Depois, passou um tempo, aí ela me mandou um direct", mas esfriou", contou em entrevista recente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

BBB Bia do Brás televisão

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Diversos fãs elogiaram Bia nas redes sociais
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x