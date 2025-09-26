FAMOSOS
MC Poze do Rodo celebra liberdade de Oruam: "Chamou!"
Em vídeo publicado no Instagram, Poze celebrou de forma eufórica
Por Leilane Teixeira
O funkeiro MC Poze do Rodo comemorou a decisão que garantiu a liberdade de Oruam, preso desde 22 de julho e acusado de seis crimes.
Em vídeo publicado no nas redes sociais nesta sexta-feira, 26, Poze celebrou de forma eufórica: “Chamou! Chamou! Chamou!”. O cantor escreveu ainda um emoji de cadeado aberto para simbolizar a soltura do amigo.
🚨AGORA: MC Poze do Rodo comemora a decisão da Justiça de mandar soltar Oruam. pic.twitter.com/DpoIjwDMBB— CHOQUEI (@choquei) September 26, 2025
Entenda a decisão
A liberdade de forma liminar foi determinada pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Essas condições deverão ser cumpridas até que o recurso da defesa seja julgado em definitivo.
De acordo com o ministro, os motivos apresentados para manter a prisão foram "insuficientes, baseando-se apenas em publicações nas redes sociais e em uma suposta possibilidade de fuga".
Paciornik ressaltou que o cantor é primário e se apresentou espontaneamente às autoridades, o que demonstra ausência de risco concreto.
