Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

MC Poze do Rodo celebra liberdade de Oruam: "Chamou!"

Em vídeo publicado no Instagram, Poze celebrou de forma eufórica

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

26/09/2025 - 23:30 h
Poze e Oruam são muito amigos
Poze e Oruam são muito amigos -

O funkeiro MC Poze do Rodo comemorou a decisão que garantiu a liberdade de Oruam, preso desde 22 de julho e acusado de seis crimes.

Em vídeo publicado no nas redes sociais nesta sexta-feira, 26, Poze celebrou de forma eufórica: “Chamou! Chamou! Chamou!”. O cantor escreveu ainda um emoji de cadeado aberto para simbolizar a soltura do amigo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda a decisão

A liberdade de forma liminar foi determinada pelo ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares. Essas condições deverão ser cumpridas até que o recurso da defesa seja julgado em definitivo.

Leia Também:

STJ revoga prisão preventiva de Oruam e solta cantor
Ex-ator da Globo surpreende com plantação de maconha no RJ
Murilo Huff barra lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça

De acordo com o ministro, os motivos apresentados para manter a prisão foram "insuficientes, baseando-se apenas em publicações nas redes sociais e em uma suposta possibilidade de fuga".

Paciornik ressaltou que o cantor é primário e se apresentou espontaneamente às autoridades, o que demonstra ausência de risco concreto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

decisão judicial funk MC Poze música Oruam prisão soltura stj

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Poze e Oruam são muito amigos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Poze e Oruam são muito amigos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Poze e Oruam são muito amigos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Poze e Oruam são muito amigos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x