Murilo Huff barra lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça

Marília Mendonça e Murilo Huff - Foto: Reprodução| Instagram

Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça, tomou uma decisão que movimentou as redes sociais. O cantor não autorizou o lançamento do projeto "Manuscritos da Rainha", que reúne músicas inéditas gravadas pela rainha da sofrência.

De acordo com reportagem do Fofocalizando, do SBT, ele optou por não expor o filho, Léo, de 4 anos, e afirmou que a decisão ficará para quando Léo completar 18 anos, já que os recursos arrecadados serão destinados ao herdeiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No futuro, caso o lançamento aconteça, a renda será destinada ao menino, único herdeiro da cantora. A atitude do cantor, no entanto, não agradou todos os internautas. Um escreveu: “Era essa intenção dele quando decidiu pegar a guarda do Leozinho”.

Outro se mostrou favorável à decisão de Murilo: “Se ele tivesse aceitado, iam falar que ele queria o Léo para explorar o dinheiro da Marília”. Um terceiro lamentou sobre o álbum: “Eu sei que é o certo, mas, porra, queria tanto esses lançamentos”.