Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Murilo Huff barra lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça

Decisão movimentou as redes sociais, gerando debate entre os internautas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

26/09/2025 - 17:30 h
Marília Mendonça e Murilo Huff
Marília Mendonça e Murilo Huff -

Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça, tomou uma decisão que movimentou as redes sociais. O cantor não autorizou o lançamento do projeto "Manuscritos da Rainha", que reúne músicas inéditas gravadas pela rainha da sofrência.

De acordo com reportagem do Fofocalizando, do SBT, ele optou por não expor o filho, Léo, de 4 anos, e afirmou que a decisão ficará para quando Léo completar 18 anos, já que os recursos arrecadados serão destinados ao herdeiro.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Elevador, praia e cachoeira: os luxos da mansão de Rodrigo Faro
Fim do romance! Karoline Lima confirma término com Léo Pereira
Liz faz 4 anos e Lore Improta emociona fãs com festa luxuosa

No futuro, caso o lançamento aconteça, a renda será destinada ao menino, único herdeiro da cantora. A atitude do cantor, no entanto, não agradou todos os internautas. Um escreveu: “Era essa intenção dele quando decidiu pegar a guarda do Leozinho”.

Outro se mostrou favorável à decisão de Murilo: “Se ele tivesse aceitado, iam falar que ele queria o Léo para explorar o dinheiro da Marília”. Um terceiro lamentou sobre o álbum: “Eu sei que é o certo, mas, porra, queria tanto esses lançamentos”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

marilia mendonça murilo huff

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Marília Mendonça e Murilo Huff
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Marília Mendonça e Murilo Huff
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Marília Mendonça e Murilo Huff
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Marília Mendonça e Murilo Huff
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x