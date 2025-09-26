FAMOSOS
Murilo Huff barra lançamento de músicas inéditas de Marília Mendonça
Decisão movimentou as redes sociais, gerando debate entre os internautas
Murilo Huff, ex-companheiro de Marília Mendonça, tomou uma decisão que movimentou as redes sociais. O cantor não autorizou o lançamento do projeto "Manuscritos da Rainha", que reúne músicas inéditas gravadas pela rainha da sofrência.
De acordo com reportagem do Fofocalizando, do SBT, ele optou por não expor o filho, Léo, de 4 anos, e afirmou que a decisão ficará para quando Léo completar 18 anos, já que os recursos arrecadados serão destinados ao herdeiro.
Leia Também:
No futuro, caso o lançamento aconteça, a renda será destinada ao menino, único herdeiro da cantora. A atitude do cantor, no entanto, não agradou todos os internautas. Um escreveu: “Era essa intenção dele quando decidiu pegar a guarda do Leozinho”.
Outro se mostrou favorável à decisão de Murilo: “Se ele tivesse aceitado, iam falar que ele queria o Léo para explorar o dinheiro da Marília”. Um terceiro lamentou sobre o álbum: “Eu sei que é o certo, mas, porra, queria tanto esses lançamentos”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes