ENTRETENIMENTO
FAMOSOS

Liz faz 4 anos e Lore Improta emociona fãs com festa luxuosa

Dançarina compartilhou momento especial com a filha

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

26/09/2025 - 16:07 h
Liz escolheu se fantasiar de Tiana, protagonista de A Princesa e o Sapo, para sua festa
Liz escolheu se fantasiar de Tiana, protagonista de A Princesa e o Sapo, para sua festa

A influencer e dançarina Lore Improta comemorou, nesta sexta-feira, 26, o aniversário de quatro anos da filha Liz, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana. Nas redes sociais, a dançarina compartilhou um vídeo enquanto levava a menina para a escola, mostrando a emoção pelo dia especial.

“Aniversário do amor da minha vida! Que Deus te abençoe sempre, minha neném feliz”, escreveu Lore, destacando o carinho pela filha.

Liz nasceu em 2021, em Salvador, e frequentemente aparece nos registros de família compartilhados pelos pais, que são muito acompanhados pelo público baiano.

Festa antecipada com tema Disney

Dois dias antes do aniversário, Lore e Léo organizaram uma festa luxuosa para celebrar a data. O evento, inspirado no universo Disney, contou com uma decoração que reproduziu cenários das princesas, incluindo um closet com fantasias para os convidados se vestirem. Para a ocasião, Liz escolheu se fantasiar de Tiana, protagonista de A Princesa e o Sapo.

Após polêmica, Dandara Mariana reage à conquista de Rebeca Andrade
Viola Davis dá recado especial para Rebeca Andrade após conquista
Faustão lamenta morte de Caçulinha: “Deixará saudades”

O bolo do aniversário, de várias camadas, homenageou outras princesas como Moana, Jasmine e Ariel. Entre os doces preparados pela mãe de Lore, Lia Mara Improta, dona de um buffet, destacaram-se opções como o "morango do amor" verde, além de opções mais leves.

A família também preparou lembrancinhas especiais para os convidados: kits de colorir personalizados e kits de culinária para produzirem bolos de pote em casa. Liz participou da escolha da playlist da festa, e imagens compartilhadas por Lore mostram a família dançando e se divertindo antes da chegada dos convidados.

x