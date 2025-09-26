Fim do romance! Karoline Lima confirma término com Léo Pereira

Karoline Lima e Léo Pereira - Foto: Reprodução| Instagram

Marcado por polêmicas e confusões, o relacionamento entre Karoline Lima e o jogador Léo Pereira chegou ao fim após um ano e meio. A informação foi confirmada pela própria influenciadora à coluna Lucas Pasin, do Metrópoles, nesta sexta-feira,26.

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre o assunto, apenas confirmo que terminamos”, afirmou a influenciadora. Nas redes sociais, ambos já apagaram as fotos e publicações que tinham juntos no feed do Instagram.

Sobre o relacionamento

O relacionamento começou em setembro de 2023, quando eles foram apresentados por amigos em comum. Na época, o zagueiro estava em processo de divórcio com a influenciadora Tainá Castro. Antes de assumir o relacionamento com Karoline, ele teve um affair com uma modelo em Goiânia.

Já a influenciadora estava sob suspeita de uma possível reconciliação com Éder Militão, pai de sua filha Cecília, onde chegou a passar uma temporada em Madri, em novembro, mas não ficou na casa do ex. Após esse período, aproximou-se de Léo pelas redes sociais, e o relacionamento foi oficializado no início de 2024.