VIRALIZOU
Mulher usa método inusitado para pescar em reality e viraliza
Cena viralizou nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
Participante brasileira do reality Largados e Pelados: A Tribo, Marina Fukushima, viralizou ao expor uma técnica de pesca inusitada. A mulher usou a própria vagina para atrair os peixes na savana africana.
Marina percebeu que, durante um dos episódios do reality, os peixes eram atraídos pela vagina dela e começou a usar tal artimanha como tática para pescar. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, comentou Marina.
Leia Também:
Depois disso, a brasileira sentou de pernas abertas na beira de um rio e usou uma peneira para pegar peixes. A tática de Marina deu certo e ela conseguiu pescar vários peixes pequenos para se alimentar com os outros participantes.
Integrante do grupo de Marina no programa, Raysa se divertiu com o talento da colega. Ela brincou: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes