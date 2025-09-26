Menu
VIRALIZOU

Mulher usa método inusitado para pescar em reality e viraliza

Cena viralizou nas redes sociais

Edvaldo Sales

26/09/2025 - 12:56 h

26/09/2025 - 12:56 h
Marina Fukushima
Marina Fukushima -

Participante brasileira do reality Largados e Pelados: A Tribo, Marina Fukushima, viralizou ao expor uma técnica de pesca inusitada. A mulher usou a própria vagina para atrair os peixes na savana africana.

Marina percebeu que, durante um dos episódios do reality, os peixes eram atraídos pela vagina dela e começou a usar tal artimanha como tática para pescar. “Eu não sei o que acontece, mas os peixes sempre querem ir nas minhas partes íntimas”, comentou Marina.

Depois disso, a brasileira sentou de pernas abertas na beira de um rio e usou uma peneira para pegar peixes. A tática de Marina deu certo e ela conseguiu pescar vários peixes pequenos para se alimentar com os outros participantes.

Integrante do grupo de Marina no programa, Raysa se divertiu com o talento da colega. Ela brincou: “Perereca poderosa. Já temos a isca garantida sempre. Essa menina tem a perereca de ouro”.

Largados e Pelados Marina Fukushima

