PODE?

Claudia Leitte rebate críticas sobre cantar no Carnaval sendo evangélica

Cantora falou sobre seu relacionamento com a fé

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

25/09/2025 - 21:21 h
Apresentador do Flow Podcast levantou a polêmica -

Durante participação no Flow Podcast, na última quarta-feira, 24, Claudia Leitte comentou sobre sua relação com a fé evangélica e respondeu aos questionamentos sobre se apresentar em festas de Carnaval, mesmo sendo cristã.

O apresentador Igor levantou a polêmica: “Você está cantando no Carnaval, sendo uma pessoa evangélica. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça?”.

A cantora admitiu que já se questionou no passado, mas que hoje encara a situação de outra forma.

“Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Para si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. A gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura”, afirmou.

Claudia destacou que a cobrança maior não vem de si mesma, mas do julgamento externo. “É mais uma cobrança externa. É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque, quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus”, disse.

A artista também aproveitou para detalhar sua relação pessoal com Jesus. “Porque minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Ele está comigo! Não sei o que ele está fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas, são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, sabe? Que não me faz ser melhor do que ninguém. Me faz mais necessitada ainda dele”.

Por fim, alfinetou os críticos que questionam suas escolhas: “Porque eu não entendo. E, com todo o entendimento que eu tenho, eu uso para amar ele. E me esforço para amar, às vezes, o meu próximo, que nem sempre é alguém como você. Na minha frente”.

Claudia Leitte polêmica

