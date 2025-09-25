Claudia Leitte rebate críticas sobre cantar no Carnaval sendo evangélica

Apresentador do Flow Podcast levantou a polêmica - Foto: Divulgação

Durante participação no Flow Podcast, na última quarta-feira, 24, Claudia Leitte comentou sobre sua relação com a fé evangélica e respondeu aos questionamentos sobre se apresentar em festas de Carnaval, mesmo sendo cristã.

O apresentador Igor levantou a polêmica: “Você está cantando no Carnaval, sendo uma pessoa evangélica. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça?”.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A cantora admitiu que já se questionou no passado, mas que hoje encara a situação de outra forma.

“Já existiu. Mas é um questionamento massa, inclusive. Para si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. É um negócio muito doido, porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. A gente trabalha. É o nosso trabalho. E a nossa cultura também. É a minha cultura”, afirmou.



Claudia destacou que a cobrança maior não vem de si mesma, mas do julgamento externo. “É mais uma cobrança externa. É mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque, quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus”, disse.

A artista também aproveitou para detalhar sua relação pessoal com Jesus. “Porque minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Ele está comigo! Não sei o que ele está fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas, são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, sabe? Que não me faz ser melhor do que ninguém. Me faz mais necessitada ainda dele”.

Por fim, alfinetou os críticos que questionam suas escolhas: “Porque eu não entendo. E, com todo o entendimento que eu tenho, eu uso para amar ele. E me esforço para amar, às vezes, o meu próximo, que nem sempre é alguém como você. Na minha frente”.