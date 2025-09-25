Menu
FAMOSOS

Como está a saúde do neto de Ana Maria Braga? Confira as atualizações

Neto da apresentadora engoliu um apito de brinquedo na última semana

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 17:12 h
Ana Maria Braga e Varuna
Ana Maria Braga e Varuna

A família da apresentadora Ana Maria Braga passou por um momento tenso na última semana. O neto, de apenas 4 anos, precisou ser internado às pressas após engolir um apito de brinquedo, que ficou preso em seu pulmão, sendo necessário um procedimento de broncoscopia.

O menino já se encontra em casa e recuperado do acidente. A filha de Ana Maria Braga, Mariana Maffeis, agradeceu nas redes sociais pelas mensagens de carinho recebidas.

Relato da mãe

Segundo Mariana, nas redes sociais, no último domingo,21, Varuna passou cerca de três dias “apitando” em casa, o que chamou a atenção da família.

Ela conta que, ao chegar ao hospital, os médicos suspeitaram que o brinquedo estivesse nas vias aéreas superiores. A criança chegou a realizar uma nasoendoscopia, exame que utiliza uma câmera flexível para visualizar nariz e garganta, mas o apito não foi localizado.

Com a ausência do objeto, suspeitou-se que ele havia descido para o estômago e sido expelido naturalmente. No entanto, o menino continuava a 'apitar': “Varuna começou a apitar à noite”, o que levou a família a retornar ao hospital.

Nos novos exames, os médicos descobriram que o apito estava localizado no pulmão do menino. Para retirá-lo, ele passou por uma broncoscopia, um procedimento realizado sob anestesia geral que permite a visualização das vias respiratórias e a remoção de corpos estranhos.

Veja:

