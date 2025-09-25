Corte de cabelo mostrou sintoma de doença rara do filho de Safadão

Yhudy, filho de Wesley Safadão, tem 14 anos - Foto: Reprodução| Redes sociais

O filho do cantor Wesley Safadão e de Mileide Mihaile, Yhudy, de 14 anos, precisou passar por uma cirurgia delicada no crânio na última semana, após relatar fortes dores de cabeça.

O adolescente sentiu desconforto durante um corte de cabelo e, na quinta-feira, 18, foi levado ao pronto-atendimento. A Dra. Lilian Zaboto acompanhou de perto o caso e explicou os detalhes em entrevista à coluna de Fábia Oliveira.

“Ele se queixou de dor de cabeça na região parietal direita. Ao passar a maquininha durante o corte, sentiu muita dor, e Wesley prontamente pediu que ele fosse encaminhado ao pronto-atendimento”, relatou a médica.

Segundo a especialista, os exames apontaram alterações preocupantes. “O ultrassom mostrou uma imagem cística líquida, sinal de inflamação no local, e a tomografia identificou uma lesão tumoral que rompia o osso do crânio. Foi então que levantei a suspeita de uma doença rara chamada histiocitose de células de Langerhans”, explicou.

Cirurgia bem-sucedida

Diante do diagnóstico, Yhudy foi transferido imediatamente para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na sexta-feira,20. A cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião Dr. Hamilton em parceria com a equipe de oncologia.

“A operação começou ao meio-dia e terminou às 17h. Foi um sucesso, conseguimos retirar a parte comprometida do osso, e Yhudy se recuperou muito bem. Ele teve alta já no domingo e ontem (terça-feira) recebemos a confirmação da biópsia: trata-se mesmo de histiocitose, mas, felizmente, está controlada”, disse a médica.

Atualmente, Yhudy segue em acompanhamento médico e já apresenta melhora após o procedimento.