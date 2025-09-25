Menu
FAMOSOS

Corte de cabelo mostrou sintoma de doença rara do filho de Safadão

Adolescente precisou passar por uma cirurgia delicada no crânio

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

25/09/2025 - 14:46 h
Yhudy, filho de Wesley Safadão, tem 14 anos
Yhudy, filho de Wesley Safadão, tem 14 anos -

O filho do cantor Wesley Safadão e de Mileide Mihaile, Yhudy, de 14 anos, precisou passar por uma cirurgia delicada no crânio na última semana, após relatar fortes dores de cabeça.

O adolescente sentiu desconforto durante um corte de cabelo e, na quinta-feira, 18, foi levado ao pronto-atendimento. A Dra. Lilian Zaboto acompanhou de perto o caso e explicou os detalhes em entrevista à coluna de Fábia Oliveira.

“Ele se queixou de dor de cabeça na região parietal direita. Ao passar a maquininha durante o corte, sentiu muita dor, e Wesley prontamente pediu que ele fosse encaminhado ao pronto-atendimento”, relatou a médica.

Segundo a especialista, os exames apontaram alterações preocupantes. “O ultrassom mostrou uma imagem cística líquida, sinal de inflamação no local, e a tomografia identificou uma lesão tumoral que rompia o osso do crânio. Foi então que levantei a suspeita de uma doença rara chamada histiocitose de células de Langerhans”, explicou.

Cirurgia bem-sucedida

Diante do diagnóstico, Yhudy foi transferido imediatamente para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na sexta-feira,20. A cirurgia foi conduzida pelo neurocirurgião Dr. Hamilton em parceria com a equipe de oncologia.

“A operação começou ao meio-dia e terminou às 17h. Foi um sucesso, conseguimos retirar a parte comprometida do osso, e Yhudy se recuperou muito bem. Ele teve alta já no domingo e ontem (terça-feira) recebemos a confirmação da biópsia: trata-se mesmo de histiocitose, mas, felizmente, está controlada”, disse a médica.

Atualmente, Yhudy segue em acompanhamento médico e já apresenta melhora após o procedimento.

