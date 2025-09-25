“Vamos ter o maior Natal do Brasil”, diz prefeito Bruno Reis

Prefeitura promete transformar o Centro Histórico em um grande palco iluminado - Foto: SECOM PMS

A Prefeitura de Salvador lançou a programação oficial do Natal Salvador 2025, durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 25, no Palácio Thomé de Souza.

Iniciativa visa reforçar Salvador como destino turístico de destaque no período natalino Bruno Reis - prefeito

De 5 de dezembro deste ano a 6 de janeiro de 2026, os organizadores prometem transformar o Centro Histórico em um grande palco iluminado e cheio de festividades.

Com o tema “Natal de Luz na Cidade que Brilha o Ano Inteiro”, o evento trará uma série de atrações, desde desfiles e apresentações musicais até vilas temáticas e uma cenografia especial para encantar soteropolitanos e turistas.

A programação foi detalhada pelo prefeito, pela vice Ana Paula Matos (também secretária de Cultura e Turismo) e pelo diretor de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães.

Destaques e novidades

Segundo Ângelo Magalhães, a cidade será tomada por uma decoração luminosa. A avenida Sete de Setembro ganhará uma cortina de iluminação em seus 1,3 km, enquanto a Rua Chile terá um túnel de som e luz de quase 400 metros, considerado o maior corredor contínuo do país.

“A Praça Castro Alves terá cortinas de LED, e a Praça da Sé será palco de um túnel de bambu, praça de alimentação e um presépio na Cruz Caída”, acrescenta Magalhães.

Ainda segundo o diretor de Iluminação Pública, o Terreiro de Jesus receberá iluminação cênica nas igrejas. Já no Cruzeiro de São Francisco, a novidade é o ‘Globo de Natal', uma réplica gigante que promete ser um espaço "instagramável" para fotos.

A programação cultural inclui seis desfiles natalinos, saindo da Rua Chile em direção ao Terreiro de Jesus, com quatro carros alegóricos e cerca de 800 figurantes. Haverá ainda 12 apresentações musicais em casarões e museus, além de palcos com corais e artistas locais.

Impacto na Economia

De acordo com o prefeito, o Natal Salvador 2025 deve ter um grande impacto na economia local, com a previsão de mais de 3,8 mil postos de trabalho diretos e 4,9 mil indiretos.

O evento contará com a participação de 2,5 mil artistas, 40 expositores e 250 ambulantes cadastrados, movimentando diversos setores.

“A iniciativa visa reforçar Salvador como destino turístico de destaque no período natalino, seguindo o sucesso da edição de 2024, que atraiu mais de 1,7 milhão de visitantes”, disse Bruno Reis.

Para atender o público, a prefeitura planeja um esquema de segurança, mobilidade e acessibilidade, e a decoração será levada a diversos bairros para descentralizar a iniciativa,