Filho de Wesley Safadão é diagnosticado com tumor cerebral

Wesley Safadão e Mileide Mihaile ao lado do filho - Foto: Reprodução | Instagram

Wesley Safadão passou por um susto com seu filho mais velho, Yhudy nesta semana. O garoto, de apenas 14 anos de idade, foi diagnosticado com um tumor cerebral e precisou realizar uma cirurgia emergencial na cabeça.

Em um comunicado oficial, o cantor e sua ex-esposa, Mileide Mihaile, afirmaram que o garoto está se recuperando bem após o procedimento delicado. “Informamos que, na sexta-feira (19), Yhudy, filho de Mileide Mihaile e Wesley Safadão, de 14 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência, realizada com êxito, em São Paulo, após a descoberta repentina de um tumor. O diagnóstico ocorreu a partir de queixas de dores de cabeça apresentadas nos últimos dias”, escreveram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os famosos ainda explicaram que o tumor é benigno e o herdeiro não precisará realizar quimioterapia. “Exames constataram um tumor ósseo no osso parietal do crânio, conhecido como granuloma eosinófilo (histiocitose de Langerhans). O resultado da biópsia está em andamento, mas até o momento, os indícios mostram que trata-se de um tumor benigno e que não haverá necessidade de tratamento complementar, como a quimioterapia”, afirmaram.

“Yhudy recebeu alta hospitalar na última segunda-feira (22), e já se encontra em casa recebendo os cuidados necessários. As famílias agradecem a preocupação e o carinho que têm recebido neste momento delicado e reforçam que Yhudy está bem. Pedimos respeito à privacidade para assegurar um ambiente tranquilo para sua recuperação. A prioridade, neste momento, é garantir que ele receba os cuidados necessários e todo o apoio para retomar gradualmente sua rotina”, concluiu a nota.

Comunicado de Safadão sobre o estado de saúde do filho | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que Safadão e Mileide terminaram o relacionamento em 2012. Atualmente, o forrozeiro é casado com a influenciadora Thyane Dantas e possui outros dois filhos com ela: Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6.