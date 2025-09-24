Menu
ENTRETENIMENTO

Rosto do filho de Thiaguinho viraliza e vira assunto na web

Primeiro filho do casal nasceu na madrugada do dia 19 de setembro

Redação

Por Redação

24/09/2025 - 10:57 h
Carol e Thiaguinho celebraram a chegada do filho
Carol e Thiaguinho celebraram a chegada do filho

Bento, primeiro filho do cantor de samba Thiaguinho com a modelo e ex-BBB Carol Peixinho, tem sido um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Nascido na madrugada do dia 19 de setembro, Bento rapidamente ganhou atenção dos seguidores do casal, que compartilharam fotos do bebê e se encantaram com seu rosto.

“Coisa mais linda!!! Seja bem-vindo, Bento!!! Ainda mais alegria e amor para completar essa família linda de viver!!!!”, comentou uma internauta. Outra escreveu: “Nossa, ele é MUITO LINDO DE VERDADE, um anjo puro e maravilhoso!”.

Em publicação oficial, Carol e Thiaguinho celebraram a chegada do filho: "Nasci na madrugada do dia 19/09, às 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria! Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade! Senti cada um de vocês pertinho de mim mesmo antes de chegar!"

"Obrigadinho a todos pelo carinho, pelas orações e pelo amor que já sinto no coração! Agora é hora de viver, crescer e espalhar alegria! Que Deus abençoe minha jornada! Com muito amor, Bento e Família."

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

x