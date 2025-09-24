POLÊMICA
Jojo Todynho detona o PT em nova petição polêmica
Polêmica entre a influenciadora e o partido ganhou um novo capítulo
Por Edvaldo Sales
A defesa de Jojo Todynho apresentou um documento inédito após a audiência que reuniu ela e o Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, na petição, a influenciadora afirmou que o documento de acusação apresentado pelo partido demonstra ausência de inteligência.
Jojo disse que o PT iniciou o caso com uma narrativa confusa, frágil e genérica. Para ela, a frase “me ofereceram um milhão e meio para fazer campanha para o Lula” não fere a reputação de uma pessoa certa ou determinada. Por isso, ela não estaria acusando o partido ou uma pessoa específica.
A famosa destacou que poderia estar se referindo a empresários, agências de publicidade ou incontáveis outros personagens.
Jojo Todynho pontuou também que a polêmica afirmação não é desonrosa e não atinge a imagem do PT, porque a conduta de oferecer pagamento para campanha seria usual e lícita no contexto da propaganda política.
Críticas ao partido
Jojo criticou as posturas adotadas pelo partido e disse que apenas relatou uma experiência pessoal, sem a intenção de difamar ou atacar a honra de um terceiro. Ela também afirmou que o enfrentamento com o PT pode ser compreendido como uma ofensa à liberdade de expressão.
Além disso, ela acusou o PT de se contradizer, uma vez que, mesmo sem ter sido citado, decidiu mover o processo. O que, de acordo com ela, configura uma espécie de autoincriminação.
Jojo Todynho também apontou uma suposta hipocrisia do partido e afirmou que a sigla já teria assumido publicamente que remunera influenciadores para divulgarem suas ideias.
Por fim, ainda conforme a coluna, ela afirmou que o partido não tem o direito de exigir que ela revele a identidade de quem lhe teria feito a proposta de pagamento, pois a sua liberdade de expressão não poderia ser usada como uma emboscada para si mesma.
