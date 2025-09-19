FAMOSOS
Jojo Todynho se recusa a se retratar com PT: “Me ofereceram"
Após a audiência realizada nesta última quinta-feira,18, em que o PT ofereceu um acordo à cantora Jojo Todynho, ficou definido que ela teria que se retratar por ter afirmado, sem provas, que recebeu uma proposta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022.
O episódio ocorreu em novembro de 2024, durante participação da cantora no podcast Brasil Paralelo. Na época, Gleisi Hoffmann, então presidente do partido, desmentiu Jojo.
“É mentira deslavada que a campanha eleitoral de Lula tenha oferecido dinheiro para Jojo Todynho, e ela terá de responder por isso. Não houve oferta para ela nem para nenhum dos muitos artistas que apoiaram voluntariamente”, escreveu Gleisi.
A audiência desta semana teve como objetivo tentar resolver o conflito e evitar a continuidade da ação judicial.
O que disse Jojo Todynho?
Por meio de suas redes sociais, Jojo se recusou a se retratar e ainda alfinetou os internautas: “Não tenho que provar nada para vocês.”
A influenciadora também publicou um vídeo ao lado de seus advogados, Bruno Figueiredo e Sérgio Figueiredo, que afirmaram que houve uma “falta de interpretação de texto e desconhecimento legal” por parte da acusação.
“A ação de difamação movida contra Jordana [Jojo] exige um fato concreto e uma pessoa determinada. Na expressão ‘me ofereceram’, não há sujeito determinado”, explicou Bruno.
