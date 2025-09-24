MC famoso emociona vendedores de pipoca com Pix generoso

Cantor gravou a ação e compartilhou nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O funkeiro Daniel Amorim Nicola, mais conhecido como MC Daniel, surpreendeu dois jovens vendedores de pipoca em um semáforo no Distrito Federal. O artista fez um Pix generoso de R$ 500 para os rapazes.

O cantor gravou a ação e compartilhou o vídeo nas redes sociais nessa terça-feira, 23. A gravação viralizou e atingiu mais de 316 mil curtidas. A boa ação aconteceu no sinal de trânsito próximo à Rodoviária do Plano Piloto, no Eixo Monumental.

No vídeo, o funkeiro aparece impressionado com a agilidade dos rapazes que colocavam os pacotes de pipoca no retrovisor dos carros quando o semáforo fechou e os recolheram antes do sinal ficar verde.

Um deles, sem perceber de imediato quem era, atendeu o cantor normalmente. Já o segundo não conteve a emoção ao descobrir que se tratava de MC Daniel. “Oxe, é o Fafa carai? Mentira, Fafa”, disse um dos rapazes ao reconhecer o artista. MC Daniel é conhecido também como Falcão do Funk.

O Pix inesperado rendeu elogios nas redes sociais pela sensibilidade do artista. “Parece que eu tô ajudando 2 pessoas, mas foi eu que aprendi mais uma vez…”, escreveu MC Daniel no Instagram.

Assista ao vídeo: