Polêmica! Atriz se retrata após repostar crítica a ícones da MPB

A atriz Gabriela Duarte utilizou suas redes sociais nesta terça-feira,23,para se desculpar após republicar um vídeo em que chamava os ícones da MPB Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chico Buarque de “exército de artistas decadentes”.

Na retratação, a atriz afirmou que nunca havia visto o vídeo antes e que teria apertado, sem querer, a função de republicar. O recurso lançado há cerca de um mês pelo Instagram ainda causa confusão entre os usuários. No entanto, para republicar uma postagem, é necessário ter acesso direto ao conteúdo.

O vídeo compartilhado por Gabriela afirmava que os artistas mencionados teriam recebido dinheiro público em troca da participação nos atos contra a PEC da Blindagem, realizados no último domingo,21, no Rio de Janeiro.

No entanto, além do trio de ícones, nenhum dos artistas recebeu remuneração. Entre os artistas presentes estavam Djavan, Paulinho da Viola, Lenine, Ivan Lins, Geraldo Azevedo, Maria Gadú, Frejat, Marina Sena, Jorge Vercillo e Os Garotin.

Diante da repercussão negativa, Gabriela apagou a postagem e fez uma retratação em vídeo.

“Hoje aconteceu uma das coisas mais loucas que eu já vivi. Agora estou entendendo que repostei uma coisa política. Estou muito chocada, eu não repostei nada daquilo. Acho que foi uma questão geracional: apertei um botão que eu nem sabia que estava apertando", disse ela.

Ela também reforçou que não se tratava de um pedido formal de desculpas, mas reconheceu o erro: “Se tiver que pedir desculpas, eu peço. Também errei. Acho que, aos 51 anos, ainda não sei lidar com essa questão digital do Instagram.”