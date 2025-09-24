Menu
GRANA ALTA

Atriz ganha fortuna para flertar com homens comprometidos

Esposas procuram a atriz e pagam para ela testar os maridos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/09/2025 - 14:25 h
Thalita Souza
Thalita Souza -

Thalita Souza, atriz do ‘Teste de Fidelidade’, quadro de João Kleber na RedeTV!, revelou que fatura R$ 50 mil por mês para flertar com homens comprometidos. Ela testa homens a pedido de namoradas ou esposas, podendo até marcar encontros conforme a demanda das clientes.

Thalita revelou cobrar R$ 600 apenas para manter conversas com a pessoa comprometida por um dia. “Já haviam me pedido para fazer testes de fidelidade, mas eu não curtia a ideia. Depois vi muitas meninas ganhando dinheiro com isso e pensei: por que não eu, que já faço isso na TV?”, contou a atriz.

Segundo a profissional, a maioria das clientes ainda não se casaram. “E quase a totalidade são de pessoas héteros. Mas já flertei até com uma mulher a pedido da namorada, e ela foi uma das poucas que foi fiel”, contou sobre as experiências.

“Eu fico imaginando a cara deles. No fim, elas me agradecem muito por terem se livrado desses relacionamentos. Mas já recebi mensagem de uma mulher que abriu a relação depois do teste”, completou.

x