EM FAMÍLIA
Urach ao quadrado: Andressa anuncia conteúdo 18+ com a própria irmã
Influenciadora de conteúdo adulto já polemizou ao dizer que faria vídeos com o próprio pai
A influenciadora de conteúdo 18+, Andressa Urach, de 37 anos, anunciou, nesta segunda-feira, 22, por meio de suas redes sociais, que gravou um de seus vídeos adultos com sua própria irmã, Pâmela Urach. Além de Pâmela, a dupla ainda contracenou com o ator Ton Fernandes.
No vídeo de anúncio, Andressa diz: "Trouxe o Ton para a primeira gravação com a minha irmã. A morena e a loira, o Ton está com sorte hoje! É guloso, tem duas Urachs. Essa cena ficou incrível!", disse Andressa, que gerou controvérsia com o novo projeto.
Nos comentários da postagem, a modelo dividiu as reações entre os internautas. "O mundão está perdido", criticou um. "O cúmulo do absurdo, isso é surreal", disse outro. "Que sorte" e "meu sonho" ainda estavam entre as mensagens dos apoiadores de Urach.
Outros projetos polêmicos
De acordo com a própria Andressa Urach, ela diz que arrecadou mais de R$ 7 milhões em seus conteúdos, gerando polêmica ao anunciar um projeto com seu próprio pai, Carlos Urach, de 64 anos, que entrou no mundo da criação de conteúdo 18+ inspirado na filha.
Veja o vídeo de anúncio:
