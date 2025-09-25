Virginia Fonseca rompe o silêncio sobre "saída às escondidas"

Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr. - Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca, que é apontada como affair do jogador Vinicius Jr., negou que estaria saindo de casa às escondidas para curtir a noite. Ela foi alvo de boatos por estar arrumada na hora de dormir.

“Vi gente falando ontem que eu estava me despedindo arrumada porque eu ia sair. Não, gente, eu estou me despedindo arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui. Na verdade, eu não mereço. Pelo bem da minha vida amorosa”, disse Virginia no Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relacionamento com Vini Jr.

Virginia Fonseca foi questionada sobre o envolvimento com Vinicius Júnior durante a sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, ela exaltou o jogador de futebol, mas despistou se está tendo um romance com o atleta do Real Madrid (ESP).

"O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos”, disse ela, em entrevista ao site Metrópoles.