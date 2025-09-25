Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PRONUNCIAMENTO

Virginia Fonseca rompe o silêncio sobre "saída às escondidas"

Virginia foi alvo de boatos por estar arrumada na hora de dormir.

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

25/09/2025 - 8:13 h | Atualizada em 25/09/2025 - 8:32
Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr.
Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr. -

A influenciadora Virginia Fonseca, que é apontada como affair do jogador Vinicius Jr., negou que estaria saindo de casa às escondidas para curtir a noite. Ela foi alvo de boatos por estar arrumada na hora de dormir.

“Vi gente falando ontem que eu estava me despedindo arrumada porque eu ia sair. Não, gente, eu estou me despedindo arrumada porque eu estou solteira e ninguém merece ficar me vendo muito feia aqui. Na verdade, eu não mereço. Pelo bem da minha vida amorosa”, disse Virginia no Instagram.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relacionamento com Vini Jr.

Virginia Fonseca foi questionada sobre o envolvimento com Vinicius Júnior durante a sua coroação como rainha de bateria da Grande Rio. Na ocasião, ela exaltou o jogador de futebol, mas despistou se está tendo um romance com o atleta do Real Madrid (ESP).

"O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos”, disse ela, em entrevista ao site Metrópoles.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Vinicius Jr Virginia Fonseca

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr.
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr.
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr.
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Virginia é apontada como affair de Vinicius Jr.
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x